Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat dur în legătură cu un posibil transfer al lui Matei Ilie (23 de ani) la Dinamo.

Dinamo și l-a dorit pe Matei Ilie încă din vara anului trecut, dar suma oferită de formația din „Ștefan cel Mare” a fost considerată prea mică pentru pretențiile celor de la CFR Cluj.

Ioan Varga: „Dinamo nu are bani să-l cumpere pe Matei Ilie”

Patronul echipei din Gruia a amintit de negocierile eșuate din anul 2025 și a lansat un atac dur la adresa lui Dinamo.

„În vară mi-au oferit bani de ţigări, nu au bani să cumpere! Acum nu m-au căutat… am oferte de afară pentru el. 1,5-2 milioane de euro este preţul, să fie clar!” , a declarat Nelu Varga, potrivit gsp.ro.

Conform sursei citate, fotbalistul în vârstă de 23 de ani ar fi în vizorul unei echipe din Cipru.

În vară, CFR Cluj a cerut 700.000 de euro plus procente pentru un eventual transfer al lui Matei Ilie la Dinamo, dar „câinii” erau dispuși să ofere doar 450.000.

1.700.000 de euro este cota lui Matei Ilie, potrivit transfermarkt.ro

Cine este Matei Ilie

Originar din Piatra Neamț, Matei este fiul fostului fotbalist dinamovist Costel Ilie.

Format la juniorii celor de la Ceahlăul, tânărul fotbalist a plecat în Italia, unde a evoluat pentru grupa U17 a celor de la Pro Sesto înainte de a semna cu Padova.

În perioada ianuarie 2019- iunie 2021 a fost împrumutat la Hellas Verona, însă debutul său oficial s-a produs în sezonul 2022-2023, în Serie C, la Padova. În mai 2023 ajungea gratis la CFR Cluj.

81 de meciuri a bifat Matei Ilie în tricoul celor de la CFR Cluj: a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive

FOTO Dinamo a plecat azi în cantonament în Antalya

