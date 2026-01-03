Varga, „săgeți”  spre Dinamo  CFR nu dă jucătorul în „Ștefan cel Mare”: „Mi-au dat bani de țigări! N-au cu ce să-l cumpere” +9 foto
Ioan Varga/ Foto: captura gsp.ro
Superliga

Varga, „săgeți” spre Dinamo CFR nu dă jucătorul în „Ștefan cel Mare”: „Mi-au dat bani de țigări! N-au cu ce să-l cumpere”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 20:04
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 20:58
  • Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat dur în legătură cu un posibil transfer al lui Matei Ilie (23 de ani) la Dinamo.

Dinamo și l-a dorit pe Matei Ilie încă din vara anului trecut, dar suma oferită de formația din „Ștefan cel Mare” a fost considerată prea mică pentru pretențiile celor de la CFR Cluj.

„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața
Citește și
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața
Citește mai mult
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața

Ioan Varga: „Dinamo nu are bani să-l cumpere pe Matei Ilie”

Patronul echipei din Gruia a amintit de negocierile eșuate din anul 2025 și a lansat un atac dur la adresa lui Dinamo.

„În vară mi-au oferit bani de ţigări, nu au bani să cumpere! Acum nu m-au căutat… am oferte de afară pentru el. 1,5-2 milioane de euro este preţul, să fie clar!”, a declarat Nelu Varga, potrivit gsp.ro.

Matei Ilie (dreapta) este om de bază la CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu Matei Ilie (dreapta) este om de bază la CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu
Matei Ilie (dreapta) este om de bază la CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu

Conform sursei citate, fotbalistul în vârstă de 23 de ani ar fi în vizorul unei echipe din Cipru.

În vară, CFR Cluj a cerut 700.000 de euro plus procente pentru un eventual transfer al lui Matei Ilie la Dinamo, dar „câinii” erau dispuși să ofere doar 450.000.

1.700.000 de euro
este cota lui Matei Ilie, potrivit transfermarkt.ro

Cine este Matei Ilie

Originar din Piatra Neamț, Matei este fiul fostului fotbalist dinamovist Costel Ilie.

Format la juniorii celor de la Ceahlăul, tânărul fotbalist a plecat în Italia, unde a evoluat pentru grupa U17 a celor de la Pro Sesto înainte de a semna cu Padova.

În perioada ianuarie 2019- iunie 2021 a fost împrumutat la Hellas Verona, însă debutul său oficial s-a produs în sezonul 2022-2023, în Serie C, la Padova. În mai 2023 ajungea gratis la CFR Cluj.

81 de meciuri
a bifat Matei Ilie în tricoul celor de la CFR Cluj: a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive

FOTO Dinamo a plecat azi în cantonament în Antalya

Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (6).jpg
Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (6).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo.jpg Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (4).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața
Box
19:12
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața
Citește mai mult
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
18:42
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
CFR Cluj transfer dinamo matei ilie ioan varga
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
18:16
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share