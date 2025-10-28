CS Dinamo - FC Dinamo 1-3 „Câinii” lui Kopic câștigă fără emoții și pornesc cu dreptul în Cupa României +8 foto
CS Dinamo - FC Dinamo. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3 „Câinii” lui Kopic câștigă fără emoții și pornesc cu dreptul în Cupa României

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 22:58
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 23:01
  • FC Dinamo a câștigat meciul cu CS Dinamo și și-a asigurat primele 3 puncte în Cupa României.

Echipa lui Zeljko Kopic a început în forță partida de pe „Arcul de Triumf” și a reușit să deschidă scorul încă din minutul 10, prin Caragea.

„Dinamo bate Dinamo” FOTO. Anomalia Cupei » Ce s-a întâmplat la meciul pe care nu l-a înțeles nimeni: „Nu trebuia să aibă loc”
Citește și
„Dinamo bate Dinamo” FOTO. Anomalia Cupei » Ce s-a întâmplat la meciul pe care nu l-a înțeles nimeni: „Nu trebuia să aibă loc”
Citește mai mult
„Dinamo bate Dinamo” FOTO. Anomalia Cupei » Ce s-a întâmplat la meciul pe care nu l-a înțeles nimeni: „Nu trebuia să aibă loc”

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. „Câinii” lui Kopic câștigă fără emoții și pornesc cu dreptul în Cupa României

Peste doar 8 minute, același Caragea a reușit „dubla”, după ce l-a învins pe Denis Moldovan. Până la finalul primei părți, FC Dinamo a atacat continuu în încercarea de a-și majora avantajul, fără succes însă, tabela arătând doar 2-0 la jumătatea timpului regulamentar.

În repriza secundă, deși CS Dinamo a ieșit montată de la cabine și a reușit să marcheze în minutul 72 prin Cocoș, Dinamo nu a avut emoții, fiind echipa care a controlat jocul.

CS Dinamo - FC Dinamo
CS Dinamo - FC Dinamo

Galerie foto (8 imagini)

CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinam CS Dinamo - FC Dinamo
+8 Foto
labels.photo-gallery

Alex Musi, intrat pe teren la pauza meciului, și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, chiar în ultimul minut al timpului regulamentar. Astfel, grație golului său, FC Dinamo a stabilit scorul final, 3-1.

Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis
Citește și
Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis
Citește mai mult
Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3

  • Au marcat: Cocoș (min. 72) / Caragea (min. 10, 18), Musi (min. 90)

Min. 90 - GOL! (1-3) - Alexandru Musi înscrie și el după un șut plasat la colțul scurt și o duce pe FC Dinamo în avantaj de două goluri.

Min. 83 - Caragea șutează din voleu spre poarta lui Moldovan, dar balonul a trecut mult peste poartă.

Min. 74 - CS Dinamo ratează o ochazie imensă. Roșca a apărat miraculos un șut puternic din careu.

Min. 72 - GOL! (1-2) - Cătălin Cocoș este găsit în careu și îl învinge pe Aleaxandru Roșca fără probleme.

Min. 69 - Uleia părăsește terenul, fiind înlocuit de Ianys Neculai.

Min. 60 - Maxime Sivis părăsește terenul accidentat, după ce a acuzat dureri la glezna piciorului stâng. În locul său va intra pe teren Raul Opruț.

Min. 59 - Jucătorii lui Kopic au cerut penalty după ce mingea l-a lovit în mână pe Uleia. Arbitrul nu a acordat lovitură de pedeapsă.

Min. 57 - Milanov trimite peste poarta lui Moldovan.

Min. 52 - CS Dinamo a avut prima ocazie din acest meci. Alexandru Roșca a parat un șut puternic trimis de la distanță.

Min. 46 - A început repriza secundă. Kopic efectuează patru schimbări la pauzi. Au ieșit Pop, Cîrjan, Boateng și Ikoko, fiind înlocuiți de Perica, Musi, Mărginean și Sivis. Â

Florin Bratu face și el 3 modificări. Au părăsit terenul Morar, Bobaru și Mălăele și au intrat Cocoș, Alexandru și Kyrychenko.

Pauză pe „Arcul de Triumf”

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 38 - Cîrjan trage și el spre poarta lui Moldovan, mingea trece însă mult peste țintă.

Min. 33 - Lovitură de colț pentru FC Dinamo.

Min. 31 - Lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri pentru FC Dinamo. Alberto Soro trimite puternic în careu, Alex Pop reia cu capul dar balonul ocolește poarta.

Min. 28 - Bordușanu șutează și el de la mare distanță dar mingea ajunge în peluză.

Min. 25 - Kyriakou trage puternic de la distanță. Mingea trece puțin peste bara transversală.

Min. 18 - GOL! (0-2) - Adrian Caragea realizează „dubla” și majorează avantajul în favoarea trupei lui Zeljko Kopic.

CS Dinamo - FC Dinamo
CS Dinamo - FC Dinamo

Galerie foto (8 imagini)

CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinam CS Dinamo - FC Dinamo
+8 Foto
labels.photo-gallery

Min. 10 - GOL! (0-1) - Adrian Caragea deschide scorul în favoarea lui FC Dinamo după o gafă în defensiva celor de la CS Dinamo.

Min. 9 - Cătălin Cîrjan trimite pe lângă poartă.

Min. 7 - Alex Pop trimite din nou cu capul spre poartă dar și de această dată Denis Moldovan reține.

Min. 2 - Alex Pop este găsit bine în careu și trimite cu capul spre poartă. Denis Moldovan a intervenit miraculos și a respins mingea în corner.

Min. 1 - A început partida de pe „Arcul de Triumf”!

  • Cele două formații au afișat un banner chiar înainte de fluierul de start: „Un singur mare FCD!”.
CS Dinamo - FC Dinamo, înainte de meci
CS Dinamo - FC Dinamo, înainte de meci

Galerie foto (23 imagini)

CS Dinamo - FC Dinamo, înainte de meci CS Dinamo - FC Dinamo, înainte de meci CS Dinamo - FC Dinamo, înainte de meci CS Dinamo - FC Dinamo, înainte de meci CS Dinamo - FC Dinamo, înainte de meci
+23 Foto
labels.photo-gallery

Echipe de start:

  • CS Dinamo: Moldovan - Uleia, Pașcalău, Anghel, Georgescu, Demici - Zaharia, Bobaru, Matei, Mălăele - Morar
  • Rezerve: Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache
  • Antrenor: Florin Bratu
  • FC Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Bordușanu - Milanov, Kyriakou, Cîrjan - Soro, Pop, Caragea
  • Rezerve: Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Iviniș Darius Florin. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Dumitrache Ștefan.
  • Stadion: Arena Arcul de Triumf (București)

Florin Bratu: „Întâlnim un adversar special pentru mine, pentru Dănciulescu, pentru Marius Niculae”

Florin Bratu, fost jucător și antrenor la echipa de Liga 1 și actual antrenor al celor de la CS Dinamo, consideră că partida reprezintă o „sărbătoare”.

„O premieră! Mă bucur că băieții au reușit această performanță de a duce echipa în grupele Cupei României și întâlnim un adversar special pentru mine, pentru echipă, pentru Dănciulescu, pentru Marius Niculae.

Este o sărbătoare pentru noi, pentru că jucătorii au prilejul de a demonstra lucruri interesante și, de ce nu, pe viitor să poată juca pentru FC Dinamo, pentru că acesta este scopul.

Noi avem jucători împrumutați de la ei, încercăm să îi facem să crească și să îi ducem la un nivel foarte bun și sperăm să iasă un meci foarte interesant pentru telespectatori și pentru spectatorii care vor veni.

Va fi un meci pe care dorim să îl abordăm cu mult curaj și să producem un fotbal bun”, a declarat Florin Bratu.

Cele două echipe care poartă același nume colaborează strâns, CS Dinamo având patru jucători împrumutați de la formația din Liga 1: Răzvan Pașcalău, Ianys Neculai, Andrei Ionică și Vadym Kyrychenko

Echipele pregătesc un moment deosebit: vor purta echipamente speciale pentru această partidă, gazdele roșii complet, oaspeții albe, pentru a reprezenta pe gazon culorile clubului.

14
este locul ocupat de CS Dinamo în Liga 2, cu 11 puncte acumulate, după cele 11 meciuri jucate

Kopic: „Reprezentăm clubul, fanii, vrem să jucăm cel mai bun fotbal”

„Mâine nu putem conta pe Epassy, are un deces în familie, a murit fratele lui. Suntem alături de el.

Despre restul echipei, voi decide mâine cine începe. Unii jucători vor fi odihniți. Dar luăm meciul foarte în serios.

Pregătirea noastră e standard, respectăm adversarul. E tot Dinamo, da, sunt multe echipe Dinamo în Europa, știu conexiunile, istoria, dar pe noi ne interesează să fim concentrați pentru Cupă.

Rivalitatea există la orice meci, sigur vor da totul și noi la fel, reprezentăm acest club, pe fanii noștri, vrem să jucăm cel mai bun fotbal.

Avem jucători împrumutați la CS, dar construim echipa a doua în Liga 3, cu mulți jucători tineri. CS Dinamo nu e echipa a doua a noastră.

Nu suntem compleți pe toate pozițiile, dar e mai bine decât sezonul trecut. Avem unele probleme cu accidentările, care ne limitează în rotații, dar așa crește un club, o echipă”, a spus Kopic la conferința de presă.

4
este locul ocupat de FC Dinamo în Liga 1, cu 24 de puncte, după cele 14 meciuri jucate

În Grupa D a Cupei României vor mai avea loc:

  • Concordia Chiajna - Hermannstadt: 30 noiembrie, ora 15:00
  • Botoșani – Farul Constanța: 30 noiembrie, ora 19:00

Citește și

Portarul lui Inter, accident mortal Bărbatul în scaun rulant lovit de goalkeeper a murit pe loc. Clubul din Serie A a anulat conferința lui Chivu
Campionate
13:33
Portarul lui Inter, accident mortal Bărbatul în scaun rulant lovit de goalkeeper a murit pe loc. Clubul din Serie A a anulat conferința lui Chivu
Citește mai mult
Portarul lui Inter, accident mortal Bărbatul în scaun rulant lovit de goalkeeper a murit pe loc. Clubul din Serie A a anulat conferința lui Chivu
„Cel mai dureros” Ionel Dănciulescu, confesiune după mai bine de 20 de ani: „Am clacat în multe momente, am plâns în vestiar”
Superliga
13:08
„Cel mai dureros” Ionel Dănciulescu, confesiune după mai bine de 20 de ani: „Am clacat în multe momente, am plâns în vestiar”
Citește mai mult
„Cel mai dureros” Ionel Dănciulescu, confesiune după mai bine de 20 de ani: „Am clacat în multe momente, am plâns în vestiar”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
dinamo bucuresti Florin Bratu Cupa Romaniei cs dinamo zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Citește mai mult
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Citește mai mult
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Citește mai mult
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
14:34
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Top stiri din sport
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share