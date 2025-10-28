CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. „Câinii” lui Kopic câștigă fără emoții și pornesc cu dreptul în Cupa României

FC Dinamo a câștigat meciul cu CS Dinamo și și-a asigurat primele 3 puncte în Cupa României.

Echipa lui Zeljko Kopic a început în forță partida de pe „Arcul de Triumf” și a reușit să deschidă scorul încă din minutul 10, prin Caragea.

Peste doar 8 minute, același Caragea a reușit „dubla”, după ce l-a învins pe Denis Moldovan. Până la finalul primei părți, FC Dinamo a atacat continuu în încercarea de a-și majora avantajul, fără succes însă, tabela arătând doar 2-0 la jumătatea timpului regulamentar.

În repriza secundă, deși CS Dinamo a ieșit montată de la cabine și a reușit să marcheze în minutul 72 prin Cocoș, Dinamo nu a avut emoții, fiind echipa care a controlat jocul.

Alex Musi, intrat pe teren la pauza meciului, și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, chiar în ultimul minut al timpului regulamentar. Astfel, grație golului său, FC Dinamo a stabilit scorul final, 3-1.

Min. 90 - GOL! (1-3) - Alexandru Musi înscrie și el după un șut plasat la colțul scurt și o duce pe FC Dinamo în avantaj de două goluri.

Min. 83 - Caragea șutează din voleu spre poarta lui Moldovan, dar balonul a trecut mult peste poartă.

Min. 74 - CS Dinamo ratează o ochazie imensă. Roșca a apărat miraculos un șut puternic din careu.

Min. 72 - GOL! (1-2) - Cătălin Cocoș este găsit în careu și îl învinge pe Aleaxandru Roșca fără probleme.

Min. 69 - Uleia părăsește terenul, fiind înlocuit de Ianys Neculai.

Min. 60 - Maxime Sivis părăsește terenul accidentat, după ce a acuzat dureri la glezna piciorului stâng. În locul său va intra pe teren Raul Opruț.

Min. 59 - Jucătorii lui Kopic au cerut penalty după ce mingea l-a lovit în mână pe Uleia. Arbitrul nu a acordat lovitură de pedeapsă.

Min. 57 - Milanov trimite peste poarta lui Moldovan.

Min. 52 - CS Dinamo a avut prima ocazie din acest meci. Alexandru Roșca a parat un șut puternic trimis de la distanță.

Min. 46 - A început repriza secundă. Kopic efectuează patru schimbări la pauzi. Au ieșit Pop, Cîrjan, Boateng și Ikoko, fiind înlocuiți de Perica, Musi, Mărginean și Sivis. Â

Florin Bratu face și el 3 modificări. Au părăsit terenul Morar, Bobaru și Mălăele și au intrat Cocoș, Alexandru și Kyrychenko.

Pauză pe „Arcul de Triumf”

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 38 - Cîrjan trage și el spre poarta lui Moldovan, mingea trece însă mult peste țintă.

Min. 33 - Lovitură de colț pentru FC Dinamo.

Min. 31 - Lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri pentru FC Dinamo. Alberto Soro trimite puternic în careu, Alex Pop reia cu capul dar balonul ocolește poarta.

Min. 28 - Bordușanu șutează și el de la mare distanță dar mingea ajunge în peluză.

Min. 25 - Kyriakou trage puternic de la distanță. Mingea trece puțin peste bara transversală.

Min. 18 - GOL! (0-2) - Adrian Caragea realizează „dubla” și majorează avantajul în favoarea trupei lui Zeljko Kopic.

Min. 10 - GOL! (0-1) - Adrian Caragea deschide scorul în favoarea lui FC Dinamo după o gafă în defensiva celor de la CS Dinamo.

Min. 9 - Cătălin Cîrjan trimite pe lângă poartă.

Min. 7 - Alex Pop trimite din nou cu capul spre poartă dar și de această dată Denis Moldovan reține.

Min. 2 - Alex Pop este găsit bine în careu și trimite cu capul spre poartă. Denis Moldovan a intervenit miraculos și a respins mingea în corner.

Min. 1 - A început partida de pe „Arcul de Triumf”!

Cele două formații au afișat un banner chiar înainte de fluierul de start: „Un singur mare FCD!”.

Echipe de start:

CS Dinamo: Moldovan - Uleia, Pașcalău, Anghel, Georgescu, Demici - Zaharia, Bobaru, Matei, Mălăele - Morar

Moldovan - Uleia, Pașcalău, Anghel, Georgescu, Demici - Zaharia, Bobaru, Matei, Mălăele - Morar Rezerve: Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache

Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache Antrenor: Florin Bratu

Florin Bratu FC Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Bordușanu - Milanov, Kyriakou, Cîrjan - Soro, Pop, Caragea

Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Bordușanu - Milanov, Kyriakou, Cîrjan - Soro, Pop, Caragea Rezerve: Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean

Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru : Iviniș Darius Florin. Asistenți : Dumitru Ionel Valentin și Dumitrache Ștefan.

: Iviniș Darius Florin. : Dumitru Ionel Valentin și Dumitrache Ștefan. Stadion: Arena Arcul de Triumf (București)

Florin Bratu: „Întâlnim un adversar special pentru mine, pentru Dănciulescu, pentru Marius Niculae”

Florin Bratu, fost jucător și antrenor la echipa de Liga 1 și actual antrenor al celor de la CS Dinamo, consideră că partida reprezintă o „sărbătoare”.

„O premieră! Mă bucur că băieții au reușit această performanță de a duce echipa în grupele Cupei României și întâlnim un adversar special pentru mine, pentru echipă, pentru Dănciulescu, pentru Marius Niculae.

Este o sărbătoare pentru noi, pentru că jucătorii au prilejul de a demonstra lucruri interesante și, de ce nu, pe viitor să poată juca pentru FC Dinamo, pentru că acesta este scopul.

Noi avem jucători împrumutați de la ei, încercăm să îi facem să crească și să îi ducem la un nivel foarte bun și sperăm să iasă un meci foarte interesant pentru telespectatori și pentru spectatorii care vor veni.

Va fi un meci pe care dorim să îl abordăm cu mult curaj și să producem un fotbal bun”, a declarat Florin Bratu.

Cele două echipe care poartă același nume colaborează strâns, CS Dinamo având patru jucători împrumutați de la formația din Liga 1: Răzvan Pașcalău, Ianys Neculai, Andrei Ionică și Vadym Kyrychenko

Echipele pregătesc un moment deosebit: vor purta echipamente speciale pentru această partidă, gazdele roșii complet, oaspeții albe, pentru a reprezenta pe gazon culorile clubului.

14 este locul ocupat de CS Dinamo în Liga 2, cu 11 puncte acumulate, după cele 11 meciuri jucate

Kopic: „Reprezentăm clubul, fanii, vrem să jucăm cel mai bun fotbal”

„Mâine nu putem conta pe Epassy, are un deces în familie, a murit fratele lui. Suntem alături de el.

Despre restul echipei, voi decide mâine cine începe. Unii jucători vor fi odihniți. Dar luăm meciul foarte în serios.

Pregătirea noastră e standard, respectăm adversarul. E tot Dinamo, da, sunt multe echipe Dinamo în Europa, știu conexiunile, istoria, dar pe noi ne interesează să fim concentrați pentru Cupă.

Rivalitatea există la orice meci, sigur vor da totul și noi la fel, reprezentăm acest club, pe fanii noștri, vrem să jucăm cel mai bun fotbal.

Avem jucători împrumutați la CS, dar construim echipa a doua în Liga 3, cu mulți jucători tineri. CS Dinamo nu e echipa a doua a noastră.

Nu suntem compleți pe toate pozițiile, dar e mai bine decât sezonul trecut. Avem unele probleme cu accidentările, care ne limitează în rotații, dar așa crește un club, o echipă”, a spus Kopic la conferința de presă.

4 este locul ocupat de FC Dinamo în Liga 1, cu 24 de puncte, după cele 14 meciuri jucate

În Grupa D a Cupei României vor mai avea loc:

Concordia Chiajna - Hermannstadt: 30 noiembrie, ora 15:00

Botoșani – Farul Constanța: 30 noiembrie, ora 19:00

