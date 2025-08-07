Cine transmite FCSB - Drita Meciul începe la 21:30 și poate fi urmărit la TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro

- FCSB întâlnește, în această seară, Drita, în manșa tur a rundei 3 preliminare a Europa League, iar meciul va fi transmis în direct la TV
- Partida din preliminariile Europa League poate fi urmărită și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, de la 21:30.
Campioana României are un lot de peste șapte ori mai valoros decât cel al lui Drita, arată Transfermarkt.
FCSB - Drita, transmis pe Pro TV
Meciul tur al „dublei” cu deținătoarea titlului de campioană din Kosovo va fi transmis de postul Pro TV, care a obținut drepturile de difuzare, așa cum a anunțat GOLAZO.ro, încă de săptămâna trecută.
FCSB o va înfrunta pe Drita, în preliminariile Europa League, după ce a fost exclusă din Champions League de Shkendija, 1-3, la general.
Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, FCSB a încheiat un contract de cedare a drepturilor de difuzare a partidelor europene, în care este stipulat ca meciurile să fie transmise și la TV, pe lângă streamingul online.
FCSB - Drita, echipele probabile
- FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea
- Antrenor: Elias Charalambous
- Drita: Maloku – Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Dabiqaj, Broja – Balaj, Krasniqi, Ajzeraj – Manaj
- Antrenor: Zekirija Ramadani
- Stadion: Arena Națională (București)
- Arbitru: Damian Sylwestrzak // Asistenți: Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz, Arbitru VAR: Kornel Paszkiewicz, Asistent VAR: Marcin Kochanek (toți din Polonia).
Care sunt posibilii adversari ai lui FCSB, după „dubla” cu Drita
În cazul în care FCSB va câștiga „dubla” împotriva lui Drita, va întâlni în play-off-ul Europa League pe Aberdeen. Primul duel cu scoțienii s-ar disputa în Marea Britanie, pe 21 august.
Dacă deținătoarea trofeului Superligii nu va trece de campioana statului Kosovo, ea va evolua în play-off-ul Conference League, împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia).