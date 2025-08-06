FCSB - Drita, joi seară, pe Arena Națională, de la 21:30, se joacă în turul 3 preliminar din Europa League. Câștigătoarea dublei va întâlni Aberdeen, în play-off

Campioana are mari probleme de lot și, după absențele lui Ngezana, Olaru, Tănase și Alibec, s-a ales cu o altă imensă problemă. Un alt titular e aproape sigur out

Cum ar putea arăta primul 11 și ce bancă extrem de subțire va avea FCSB cu campioana din Kosovo

Veștile proaste continuă să se adune pentru FCSB aproape la fiecare meci din acest sezon. Iar pentru meciul cu Drita, de joi seară, din Europa League, campioana chiar are probleme imense.

Știa deja de după eliminarea cu Shkendija că nu-i va putea folosi pe Tănase și Ngezana, ambii suspendați, dar nici pe Olaru, care încă e nerefăcut după leziunea musculară.

După meciul cu cu Dinamo, a mai picat un nume, dar nu dintre titulari: Denis Alibec, care urmează să absenteze și în următoarele jocuri, nu doar cu Drita.

O lovitură însă cu adevărat grea e reprezentată de incertitudinea din dreptul lui Risto Radunovici.

Unul dintre cei mai buni și mai constanți fotbaliști ai sezonului trecut s-a ales cu o pubalgie și a urmat un tratament în aceste zile.

Cu toate acestea, nu se simte deloc bine, nu s-a putut antrena și are șanse foarte mici să poată fi folosit cu Drita.

Radunovic nu s-a putut antrena cu echipa. Nu e sută la sută Mihai Stoica, la Prima Sport

Pierderea ar fi mare, mai ales în sistemul defensiv, unde va absenta un alt om de bază, sud-africanul Ngezana.

Cel mai probabil, dacă Radunovic nu va fi pe teren, locul său va fi luat de Pantea, nu de Kiki. Pantea a jucat bine în Liga 1, la meciul cu Petrolul, când a evoluat în repriza secundă ca fundaș stânga.

Cum ar putea arăta FCSB cu Drita

Târnovanu - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea

Absenții pentru acest joc

Ngezama (suspendat)

Fl. Tănase (suspendat)

Olaru (accidentat)

Alibec (accidentat)

Radunovic (accidentat, incert)

Cercel (nu e pe lista UEFA)

În aceste condiții, banca de rezerve a campioanei va fi una cu extrem de puține soluții viabile. Pe ea, în afara portarului Zima și a puștilor Stoian și Toma, se vor afla: Kiki, Alhassan, Lixandru, Politic și Edjouma. Ultimul însă abia ce a fost reprimit la antrenamente, după ce toată vara s-a chinuit să-l îndepărteze din lot.

