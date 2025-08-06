„Politic e foarte obosit” Patronul FCSB, detalii de ultimă oră despre jucătorul adus de la Dinamo: „Zice că n-a făcut așa ceva până acum”

- FCSB - DRITA. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a oferit detalii despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).
- FCSB - Drita va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV, joi, cu începere de la ora 21:30.
Ajuns în această vară la FCSB, Dennis Politic pare că nu s-a adaptat la stilul de antrenament și de joc al campioanei.
Patronul roș-albaștrilor a anunțat că fostul jucător al celor de la Dinamo acuză stări de oboseală înaintea primei manșe din turul trei preliminar al Europa League, cu Drita.
FCSB - DRITA. Gigi Becali, despre Dennis Politic: „E foarte obosit”
Totuși, Becali a anunțat că, dacă va fi nevoie, Politic ar urma să fie introdus la pauza confruntării de pe Arena Națională și să evolueze 45 de minute.
„Politic... ce a făcut, ce n-a făcut... tot spune «Dom'le, sunt foarte obosit. Dom'le, n-am făcut așa ceva până acum, n-am făcut așa ceva până acum! Foarte obosit, foarte obosit».
Poate juca, nu e accidentat. Probabil va intra în repriza a doua, dar să dea Dumnezeu să nu fie nevoie”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.
Cum ar putea arăta FCSB cu Drita
- Târnovanu - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea
Absenții pentru acest joc
- Ngezama (suspendat)
- Fl. Tănase (suspendat)
- Olaru (accidentat)
- Alibec (accidentat)
- Radunovic (accidentat, incert)
- Cercel (nu e pe lista UEFA)