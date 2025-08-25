Suporterii celor de la FCSB le-au transmis un mesaj jucătorilor, după înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-2.

Ultrașii le-au pus o condiție jucătorilor, înainte de partida cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League

FCSB a pierdut meciul din etapa #7 a Ligii 1, scor 0-2 în fața celor de la FC Argeș. Odată cu acest rezultat, campioana a înregistrat cea de-a treia înfrângere pe teren propriu, în campionat.

Peluza Nord, mesaj pentru jucători: „Joi, calificare, dacă vreți să ne mai vedeți aici”

Suporterii i-au băgat în ședință pe fotbaliștii de la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș, al treilea insucces consecutiv înregistrat de echipă pe teren propriu, în campionat.

La finalul meciului, Peluza Nord le-a transmis jucătorilor că nu acceptă ca echipa să nu obțină calificarea pe tabloul principal al Europa League.

„Joi suntem alături de voi. Nu știm ce se întamplă. Mai suportam mult? Dar vom fi împreuna și la bine și la greu, însă joi să ne aduceți calificarea, daca vreți să ne mai vedeți aici”, a fost mesajul transmis de liderul galeriei roș-albastre.

Apoi, atât jucătorii cât și suporterii au aplaudat și au cântat împreună, totul terminându-se cu mesajul transmis anterior: „Joi, calificare, dacă vreți să ne mai vedeți aici”.

