Ironie fină la adresa FCSB Cum a promovat Metaloglobus al treilea duel împotriva campioanei » „Mitraliera” Florin Bratu, în fața rivalei de-o viață

Clubul Metaloglobus a făcut o postare despre meciul cu FCSB, înaintea celui de-al treilea duel direct din acest sezon de Liga 1.

Cele două echipe se vor întâlni vineri, de la ora 20:30, în prima etapă din play-out.

FCSB și Metaloglobus s-au mai duelat de două ori, în sezonul regulat, fiecare echipă reușind să câștige câte un meci.

Metaloglobus, ironie la adresa FCSB

Înaintea meciului de vineri, din prima etapă din play-out, Metaloglobus a făcut o postare pe Facebook în care a despre FCSB.

„Dacă s-ar fi jucat «două din trei», vineri ar fi avut loc decisivul! Hai, Metalo!”, a scris clubul bucureștean.

Acest mesaj vine după cele două meciuri care s-au disputat deja între cele două echipe, unul dintre ele fiind câștigat de Metaloglobus.

În etapa 13 din Liga 1, Metaloglobus a reușit o victorie imensă în fața campioanei României, FCSB.

Echipa antrenată atunci de Mihai Teja s-a impus cu scorul de 2-1 și a înregistrat atunci primul succes din istoria clubului în Liga 1.

FCSB și Metaloglobus s-au mai întâlnit și în etapa 28. Acel meci a fost câștigat, de această dată, de formația roș-albastră, scor 4-1 pe Arena Națională.

Florin Bratu, în fața marii rivale

Florin Bratu, noul antrenor al celor de la Metaloglobus, va bifa cel de-al doilea meci pe banca formației bucureștene chiar împotriva marii sale rivale, FCSB.

Bratu a evoluat pentru Rapid și apoi pentru Dinamo, la „câini” în două perioade diferite: sub formă de împrumut între iulie 2005 și iunie 2006 și transferat definitiv în august 2007, până în 2011.

84 de meciuri a jucat Florin Bratu pentru Dinamo. A marcat 32 de goluri și a oferit 2 pase decisive

Astfel, duelul cu FCSB va fi unul de foc pentru Florin Bratu, ținând cont de rivalitatea personală pe care o are cu formația roș-albastră.

Florin Bratu este cunoscut pentru celebra „mitralieră” din meciul câștigat de Dinamo cu FCSB (pe atunci era numită Steaua) din 2008, eșec care a costat-o titlul pe echipa patronată de Gigi Becali, cucerit de CFR Cluj.

Dinamo s-a impus atunci cu scorul de 2-1, iar Bratu a fost autorul unui gol și a unei pase de gol.

După ce a înscris, fostul atacant s-a dus la colțul terenului, a luat fanionul și a „mitraliat” suporterii celor de la FCSB prezenți în Ștefan cel Mare.

