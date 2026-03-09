Ironie fină la adresa FCSB Cum a promovat Metaloglobus al treilea duel împotriva campioanei » „Mitraliera” Florin Bratu, în fața rivalei de-o viață

- Clubul Metaloglobus a făcut o postare despre meciul cu FCSB, înaintea celui de-al treilea duel direct din acest sezon de Liga 1.
- Cele două echipe se vor întâlni vineri, de la ora 20:30, în prima etapă din play-out.
FCSB și Metaloglobus s-au mai duelat de două ori, în sezonul regulat, fiecare echipă reușind să câștige câte un meci.
Metaloglobus, ironie la adresa FCSB
Înaintea meciului de vineri, din prima etapă din play-out, Metaloglobus a făcut o postare pe Facebook în care a despre FCSB.
„Dacă s-ar fi jucat «două din trei», vineri ar fi avut loc decisivul! Hai, Metalo!”, a scris clubul bucureștean.
Acest mesaj vine după cele două meciuri care s-au disputat deja între cele două echipe, unul dintre ele fiind câștigat de Metaloglobus.
În etapa 13 din Liga 1, Metaloglobus a reușit o victorie imensă în fața campioanei României, FCSB.
Echipa antrenată atunci de Mihai Teja s-a impus cu scorul de 2-1 și a înregistrat atunci primul succes din istoria clubului în Liga 1.
FCSB și Metaloglobus s-au mai întâlnit și în etapa 28. Acel meci a fost câștigat, de această dată, de formația roș-albastră, scor 4-1 pe Arena Națională.
Florin Bratu, în fața marii rivale
Florin Bratu, noul antrenor al celor de la Metaloglobus, va bifa cel de-al doilea meci pe banca formației bucureștene chiar împotriva marii sale rivale, FCSB.
Bratu a evoluat pentru Rapid și apoi pentru Dinamo, la „câini” în două perioade diferite: sub formă de împrumut între iulie 2005 și iunie 2006 și transferat definitiv în august 2007, până în 2011.
Astfel, duelul cu FCSB va fi unul de foc pentru Florin Bratu, ținând cont de rivalitatea personală pe care o are cu formația roș-albastră.
Florin Bratu este cunoscut pentru celebra „mitralieră” din meciul câștigat de Dinamo cu FCSB (pe atunci era numită Steaua) din 2008, eșec care a costat-o titlul pe echipa patronată de Gigi Becali, cucerit de CFR Cluj.
Dinamo s-a impus atunci cu scorul de 2-1, iar Bratu a fost autorul unui gol și a unei pase de gol.
După ce a înscris, fostul atacant s-a dus la colțul terenului, a luat fanionul și a „mitraliat” suporterii celor de la FCSB prezenți în Ștefan cel Mare.