„Am vorbit cu jucătorii acum” Zeljko Kopic dezvăluie ce le-a spus după înfrângerea cu CFR: „Asta e cea mai mare problemă” +9 foto
Zeljko Kopic
Superliga

„Am vorbit cu jucătorii acum” Zeljko Kopic dezvăluie ce le-a spus după înfrângerea cu CFR: „Asta e cea mai mare problemă”

Publicat: 09.03.2026, ora 22:17
Actualizat: 10.03.2026, ora 00:27
  • Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic a vorbit după înfrângerea lui Dinamo din Gruia, 0-2 cu CFR.

„Câinii” sunt la a treia înfrângere consecutivă și intră în play-off de pe locul 5.

Kopic: „Cea mai mare problemă acum e să înscriem”

„Primul lor șut a fost gol, apoi am avut control total al meciului. Am fost în careu, în apropierea careului, dar în situațiile avute nu am fost suficient de buni la finalizare.

Înainte de pauză am luat al doilea gol, după aceea am făcut schimbări în repriza a doua, am avut ocazii, am dominat, am avut penalty și alte 2-3 faze.

Cea mai mare problemă acum e să înscriem. Cred în jocul nostru, avem atitudine și vom întoarce situația în favoarea noastră!

Știam că dacă nu înscriem, nu ne putem aștepta la nimic. Pentru noi, asta e cel mai important, cea mai mare problemă în ultimele meciuri: nu putem înscrie din șansele avute.

Îi avem pe Mărginean, Karamoko, Pușcaș indisponibili. Jucătorii tineri sunt parte din plan, am simțit că au jucat bine, Tarbă, Musi, Duțu au intrat bine, cu personalitate, Mazilu a fost bun, Cristi Mihai a avut un meci ok. Dinamo trebuie să aibă jucători de viitor, contăm pe ei. Sunt mulțumit de cum au intrat azi”, a spus Kopic la Digi Sport.

CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (9).jpg
CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (9).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Kopic, aplaudat de suporteri: „Fanii merită să luptăm în fiecare meci”

La finalul meciului, cei aproximativ 2.000 de fani ai lui Dinamo prezenți îi Gruia i-au aplaudat pe jucători și au strigat numele antrenorului croat:

„Când vorbesc de fani, sunt o parte foarte importantă a lui Dinamo. Așa cum ne susțin ei e extraordinar. Sunt fericit că avem această susținere, dar e și o responsabilitate mare.

De-asta muncim, încercăm. Am intrat în play-off, în semifinalele Cupei, dar în ultimele meciuri am avut șanse de a obține mai mult.

Am vorbit cu jucătorii acum, în play-off trebuie să mergem la fiecare meci cu putere, cu energie maximă. Fanii merită să luptăm în fiecare meci, până la final!”.

VIDEO Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR - Dinamo 2-0

