Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”

- CFR Cluj - Dinamo 2-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, spune că se gândește la câștigarea titlului în Liga 1, după victoria obținută luni.
CFR Cluj a ajuns la 11 victorii consecutive în Liga 1 și traversează o perioadă excelentă înainte de începutul play-off-ului. În prima etapă, clujenii vor da peste rivala U Cluj, în deplasare.
CFR Cluj - Dinamo 2-0. Daniel Pancu: „Nu ne putem gândi decât la campionat”
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR, visează la câștigarea titlului în Liga 1, după victoria echipei sale în fața lui Dinamo.
„În momentul de față, nu ne putem gândi decât la campionat. Vorbesc la cel mai serios mod posibil. Obiectivul CFR-ului, în momentul de față, este câștigarea campionatului. Mai ales că este cel mai strâns play-off din istorie.
Ne-am măsurat forțele de când sunt de 15 jocuri, am făcut 40 de puncte. Am jucat cu toate (n.r. - echipele). Am pierdut doar cu FC Argeș, care e o echipă de play-off. Cu restul nu am pierdut. Cu Craiova am făcut un egal, restul au fost victorii.
Deci nu avem cum să nu ne gândim la titlul de campioană. E obiectivul nostru în momentul de față.
Acum v-am spus dumneavoastră în premieră, dar de 3 săptămâni le-am spus că suntem cea mai bună echipă din România și obiectivul nostru trebuie să fie campionatul, puteți să întrebați jucătorii”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.
Întrebat despre duelul cu U Cluj din prima etapă a play-off-ului, Pancu a spus: „Mi se pare a doua cea mai în formă echipă după noi. Va fi frumos”.
VIDEO. Penalty-ul ratat de Cătălin Cîrjan
Daniel Pancu: „Jocul nostru suferă mult”
În ciuda celei de-a 11-a victorii obținute de CFR, Daniel Pancu a identificat, totuși, și câteva probleme la nivelul jocului, încheind cu o glumă.
„Bine că am câștigat, am avut emoții. Iarăși avem o problemă când începem să facem schimbări. Jocul nostru suferă mult.
Și, dacă trebuie să am o nemulțumire, pentru că avem și nemulțumiri, chiar dacă sunt 11 meciuri (n.r. câștigate) la rând, ceva de necrezut, într-adevăr, chiar nejucând în multe momente la potențialul nostru maxim.
Măreția clubului am simțit-o de când am venit aici, grandoarea lui, trofeele câștigate, vitrine pline, birouri pline cu trofee.
Cred că au [trofeu] și pentru cea mai bună bucătăreasă aici”, a glumit Daniel Pancu.
Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?
Avem o echipă extraordinară, sunt alături de mine, mă ajută tot timpul. Mă gândesc să ajut echipa Lorenzo Biliboc, jucător CFR Cluj