Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”

CFR Cluj - Dinamo 2-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, spune că se gândește la câștigarea titlului în Liga 1, după victoria obținută luni.

CFR Cluj a ajuns la 11 victorii consecutive în Liga 1 și traversează o perioadă excelentă înainte de începutul play-off-ului. În prima etapă, clujenii vor da peste rivala U Cluj, în deplasare.

CFR Cluj - Dinamo 2-0 . Daniel Pancu: „Nu ne putem gândi decât la campionat”

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR, visează la câștigarea titlului în Liga 1, după victoria echipei sale în fața lui Dinamo.

„ În momentul de față, nu ne putem gândi decât la campionat. Vorbesc la cel mai serios mod posibil. Obiectivul CFR-ului, în momentul de față, este câștigarea campionatului. Mai ales că este cel mai strâns play-off din istorie.

Ne-am măsurat forțele de când sunt de 15 jocuri, am făcut 40 de puncte. Am jucat cu toate (n.r. - echipele). Am pierdut doar cu FC Argeș, care e o echipă de play-off. Cu restul nu am pierdut. Cu Craiova am făcut un egal, restul au fost victorii.

Deci nu avem cum să nu ne gândim la titlul de campioană. E obiectivul nostru în momentul de față.

Acum v-am spus dumneavoastră în premieră, dar de 3 săptămâni le-am spus că suntem cea mai bună echipă din România și obiectivul nostru trebuie să fie campionatul, puteți să întrebați jucătorii”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Întrebat despre duelul cu U Cluj din prima etapă a play-off-ului, Pancu a spus: „Mi se pare a doua cea mai în formă echipă după noi. Va fi frumos”.

Daniel Pancu: „Jocul nostru suferă mult”

În ciuda celei de-a 11-a victorii obținute de CFR, Daniel Pancu a identificat, totuși, și câteva probleme la nivelul jocului, încheind cu o glumă.

„Bine că am câștigat, am avut emoții. Iarăși avem o problemă când începem să facem schimbări. Jocul nostru suferă mult.

Și, dacă trebuie să am o nemulțumire, pentru că avem și nemulțumiri, chiar dacă sunt 11 meciuri (n.r. câștigate) la rând, ceva de necrezut, într-adevăr, chiar nejucând în multe momente la potențialul nostru maxim.

Măreția clubului am simțit-o de când am venit aici, grandoarea lui, trofeele câștigate, vitrine pline, birouri pline cu trofee.

Cred că au [trofeu] și pentru cea mai bună bucătăreasă aici ”, a glumit Daniel Pancu.

