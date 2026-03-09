Cîrjan trage semnalul de alarmă Căpitanul lui Dinamo, după ce echipa a fost învinsă de CFR: „Cea mai grea perioadă”

CFR Cluj - Dinamo 2-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită în ultima etapă a sezonului regulat.

Cîrjan a ratat un penalty în minutul 86, la scorul de 2-0 pentru clujeni.

CFR Cluj a obținut a 11-a victorie consecutivă în Liga 1 odată cu succesul în fața lui Dinamo, scor 2-0.

Pentru echipa antrenată de Daniel Pancu au înscris Karlo Muhar (6) și Alibek Aliev (43).

CFR Cluj - Dinamo 2-0 . Cătălin Cîrjan: „Cea mai grea perioadă”

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea suferită de „câini” în Gruia.

„E foarte greu să-mi găsesc cuvintele. E o perioadă foarte grea pentru noi. Cred că e cea mai grea perioadă de când sunt la Dinamo.

Prima repriză mi s-a părut că am început-o bine, am luat acel gol (n.r. - marcat de Muhar, min. 6), dar am controlat meciul în continuare.

A venit al doilea gol (n.r. - al lui Aliev) și după, în a doua repriză, n-a fost așa cum ne doream. O nouă înfrângere, dar noi suntem siguri că putem să facem lucrurile bine, să ieșim de această situație.

Nu știu ce ne lipsește. Trebuie să mergem să discutăm în continuare și la următorul meci să arătăm mai bine.

Începem play-off-ul, trebuie să tragem un semnal de alarmă, în primul rând eu. În ultima perioadă lucrurile nu au fost așa de bune.

Dar trebuie să ne trezim, suntem în play-off și trebuie să realizăm că avem o șansă mare să ne batem acolo, sus”, a spus Cătălin Cîrjan la Digi Sport.

Trebuie să ne oprim din vorbit, să intrăm pe teren la fiecare meci și să încercăm să câștigăm. Până la urmă, nu-i o diferență așa mare de puncte. Trebuie să începem play-off-ul bine Cătălin Cîrjan

VIDEO. Penalty-ul ratat de Cătălin Cîrjan

În prima etapă din play-off, Dinamo va juca împotriva celor de la Rapid.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport