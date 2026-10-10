Sticluțele lui Reghe și antrenorii din loje Patru detalii de la FCSB - Oțelul care au fost ratate de camerele TV +9 foto
Laurențiu Reghecampf, primul meci din noul mandat FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Sticluțele lui Reghe și antrenorii din loje Patru detalii de la FCSB - Oțelul care au fost ratate de camerele TV

alt-text Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 22:39
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 22:39
  • Revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB a adus o primire specială din partea galeriei și mai multe nume importante în loje.
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La marginea terenului, un detaliu a amintit de primul său mandat. Mai jos 4 detalii observate la stadion, momente ratate de camerele TV.

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Au reapărut sticluțele

Dacă primul mandat a avut „misterul punguțelor” din care beau fotbaliștii, la revenirea lui Reghecampf au atras atenția sticluțele cu o băutură galbenă, distribuite de staff.

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro sugerează o băutură pentru hidratare, posibil cu săruri și electroliți, un lucru obișnuit la multe cluburi.

FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

Dan Petrescu, lângă Becali

Prezent frecvent în ultima vreme la meciurile FCSB, Dan Petrescu a stat în loja lui Gigi Becali, revenit pe neașteptate la stadion.

Patronul a recunoscut că Petrescu este unul dintre apropiații săi și că și l-ar dori la echipă din vara viitoare când antrenorul care e multiplu campion al României cu Urziceni și CFR va avea undă verde de la medic pentru a reveni pe bancă.

Anghel Iordănescu și Dan Petrescu, la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Anghel Iordănescu și Dan Petrescu, la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, alături de Valeriu Argăseală la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, alături de Valeriu Argăseală la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+9 Foto
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Edi și Anghel Iordănescu, în loja vecină

Edi Iordănescu a revenit la un meci al FCSB ca spectator, alături de tatăl său, Anghel.

Cei doi au urmărit partida cu Oțelul din loja vecină celei în care s-au aflat Becali și Dan Petrescu.

Reghecampf, primit cu scandări

Revenirea lui Reghe la FCSB a fost extrem de așteptată de fani.

Galeria i-a scandat numele antrenorului cu care echipa a câștigat două titluri și a obținut rezultate importante în Europa.

Reghecampf le-a mulțumit suporterilor și a dus mâna spre inimă, salutând primirea de la începutul noului mandat.

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