- Revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB a adus o primire specială din partea galeriei și mai multe nume importante în loje.
La marginea terenului, un detaliu a amintit de primul său mandat. Mai jos 4 detalii observate la stadion, momente ratate de camerele TV.
Au reapărut sticluțele
Dacă primul mandat a avut „misterul punguțelor” din care beau fotbaliștii, la revenirea lui Reghecampf au atras atenția sticluțele cu o băutură galbenă, distribuite de staff.
Imaginile surprinse de GOLAZO.ro sugerează o băutură pentru hidratare, posibil cu săruri și electroliți, un lucru obișnuit la multe cluburi.
Dan Petrescu, lângă Becali
Prezent frecvent în ultima vreme la meciurile FCSB, Dan Petrescu a stat în loja lui Gigi Becali, revenit pe neașteptate la stadion.
Patronul a recunoscut că Petrescu este unul dintre apropiații săi și că și l-ar dori la echipă din vara viitoare când antrenorul care e multiplu campion al României cu Urziceni și CFR va avea undă verde de la medic pentru a reveni pe bancă.
Galerie foto (9 imagini)
Edi și Anghel Iordănescu, în loja vecină
Edi Iordănescu a revenit la un meci al FCSB ca spectator, alături de tatăl său, Anghel.
Cei doi au urmărit partida cu Oțelul din loja vecină celei în care s-au aflat Becali și Dan Petrescu.
Reghecampf, primit cu scandări
Revenirea lui Reghe la FCSB a fost extrem de așteptată de fani.
Galeria i-a scandat numele antrenorului cu care echipa a câștigat două titluri și a obținut rezultate importante în Europa.
Reghecampf le-a mulțumit suporterilor și a dus mâna spre inimă, salutând primirea de la începutul noului mandat.