„Legea Vinicius" Ce se va întâmpla cu jucătorii care își acoperă gura în timp ce se ceartă cu adversarii
Prestianni, insultându-l pe Vinicius cu gura acoperită de tricou Foto: Imago
Liga Campionilor

„Legea Vinicius" Ce se va întâmpla cu jucătorii care își acoperă gura în timp ce se ceartă cu adversarii

Theodor Jumătate
Publicat: 01.03.2026, ora 15:43
Actualizat: 01.03.2026, ora 15:43
  • „Cazul Vinicius - Prestianni” e departe de final. Comisia de Disciplină UEFA ar putea lua o decizie până la jumătatea lunii martie. Urmează apel și recurs.
  • International Board vrea să impună o regulă împotriva jucătorilor care își acoperă gura pentru a ascunde insultele.

Pe 17 februarie, meciul Benfica - Real (0-1) a fost scurtcircuitat în minutul 50, după golul Madridului.

Vinicius vs Prestianni: rasism sau homofobie

Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni de rasism, Kylian Mbappe susține că a auzit insulta argentinianului, „i-a spus de cinci ori «maimuță»”, dar extrema rivalilor neagă rasismul, susținând că i-a zis „maricon”. „Poponar”. O jignire gravă homofobă.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Ceea ce nu ar schimba pedeapsa. Și pentru rasism, și pentru homofobie riscă 10 partide suspendare.

Hotărârea Comisiei de Disciplină UEFA e așteptată până la jumătatea lunii martie. Poate fi urmată de apel la UEFA și de recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

IFAB vrea să le interzică jucătorilor să-și acopere gura

Acest caz va declanșa și o modificare în regulament. La reuniunea anuală a International Board (IFAB), organismul care supervizează legile jocului, s-a discutat despre inserarea unei noi reguli.

IFAB vrea să le interzică jucătorilor să-și mai acopere gura cu tricoul sau cu mâna când se ceartă cu adversari.

Prestianni (dreapta) a continuat să-și acopere gura cu tricoul și după ce a venit Arda lângă el Foto: Imago Prestianni (dreapta) a continuat să-și acopere gura cu tricoul și după ce a venit Arda lângă el Foto: Imago
Prestianni (dreapta) a continuat să-și acopere gura cu tricoul și după ce a venit Arda lângă el Foto: Imago

Scopul lor este evident, să ascundă insultele. Să nu li se poată citi pe buze ce au spus.

Potrivit The Guardian, aceștia vor primi cartonaș galben dacă sunt văzuți acoperindu-și gura în timpul unui conflict pe teren.

Noua regulă s-ar numi „Legea Vinicius”. Pentru că el l-a demascat pe Prestianni.

Real Madrid Liga Campionilor Benfica Lisabona ifab REGULA vinicius gianluca prestianni
