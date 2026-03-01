„Fotbalul e imprevizibil” Gâlcă pune presiune pe jucătorii de la Rapid: „Să venim cu un plus!” + ce spune despre lupta dintre FC Argeș și FCSB
Costel Gâlcă
„Fotbalul e imprevizibil” Gâlcă pune presiune pe jucătorii de la Rapid: „Să venim cu un plus!” + ce spune despre lupta dintre FC Argeș și FCSB

alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 15:20
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 15:21
  • Costel Gâlcă (53 de ani) speră ca Rapid să fi depășit perioada dificilă odată cu victoria în fața lui Dinamo, scor 2-1, și să continue cu un succes, luni, în fața Unirii Slobozia.
  • Unirea Slobozia - Rapid se joacă, luni, de la 19:30, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și liveSCORE pe GOLAZO.ro.
Costel Gâlcă: „Să ajungem cât mai repede la poarta Sloboziei”

Gâlcă speră ca jucătorii lui să aplice mai bine indicațiile pe care le primesc și să fie mai eficienți în fața porții, mai ales că, speră el, terenul se va prezenta în condiții mai bune de joc:

„Venim după un meci bun, cu Dinamo, și sper că atitudinea pe care am avut-o și organizarea defensivă să fie aceleași.

Sper chiar să venim cu un plus, pentru că timpul e mai bun, terenul de la Slobozia e mult mai bun și, în acest sens, ne poate ajuta și în ultima treime, în apropierea porții adverse, pentru a finaliza mult mai multe acțiuni.

Slobozia e o echipă compactă, nu se mai desface atât de mult, reacționează foarte repede și după pierderea mingii. Și creează densitate în zona balonului.

Sperăm să putem să desfacem această apărare a Sloboziei, să putem să verticalizăm, să ajungem cât mai repede la poarta adversă pentru că e important pentru noi acest meci.

Trebuie să ne pregătim pentru play-off, bineînțeles, dar e important să câștigăm aceste trei puncte”, a spus Gâlcă la conferința de presă.

Costel Gâlcă: „Mai mult fairplay”

Gâlcă a evitat să comenteze prea mult arbitrajele cu probleme din acest sezon și îndeamnă la mai mult fairplay:

„Bine, în ultimul timp, cred că au fost greșeli de arbitraj la mai multe meciuri. Chiar dacă ar fi faze la care ne avantajează, trebuie să recunoaștem că a greșit și cred că trebuie să fim fair play.

Până la urmă, competiția trebuie să fie una în care să ne respectăm adversarii, să fim fairplay față de sport. Asta ar trebui să fie pe primul loc.

Eu cred că toți din jur trebuie să-i ajutăm, dar cred că deciziile trebuie să fie unele mai bune, pentru că au VAR și sunt ajutați de acest lucru.

Am spus totdeauna că e important pentru noi, dacă vrem să avem un progres în fotbal, toți să avem decizii mult mai bune, nu? Începând de la antrenor, cum pregătim echipa, dar și arbitrii să aibă decizii bune pentru că au VAR și sunt ajutați.

Ar fi fost bine să încheiem sezonul regular pe primul loc, dar mai e mult de jucat, mai avem play-off-ul și e important pentru noi să arătăm bine, să putem să ținem aproape de primul loc, pentru că așa avem mai multe opțiuni. Costel Gâlcă

Gâlcă o laudă pe FC Argeș

Întrebat pe cine vede în play-off, dintre FC Argeș și FCSB, Gâlcă a spus:

„E o luptă strânsă, adevărul e că FC Argeș a meritat, a ajuns pe merit acolo și, cu siguranță că, are opțiunea ei. Dar mai sunt meciuri de jucat și fotbalul, câteodată, e imprevizibil”.

Cum vede Gâlcă lupta din play-off? „Cu siguranță vor fi decisive primele 4-5 meciuri”.

