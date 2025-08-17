Peste 25.000 de oameni au venit duminică seară pe Arena Națională pentru derby-ul Rapid - FCSB.

În jur de 4.000 de suporteri ai campioanei au parte din peluza oaspeților, cea în care fanii FCSB stau și când echipa lor e gazdă aici, în timp ce restul tribunei s-a colorat în alb-vișiniu, cu rapidişti veniți plini de speranțe pentru un nou duel câștigat. Mai ales că întâlneau o campioană ce schiopăta.

S-a „întors” căpitanul

Partida a avut și un moment aparte, dincolo de rivalitatea din teren. Cristi Săpunaru, fostul căpitan al giuleștenilor, retras din activitate și aflat în conflict cu actuala conducere, a revenit pentru prima dată în tribune.

Fanii nu au ratat ocazia să se fotografieze cu el, la intrarea în zona VIP, iar în stadion numele său a fost scandat în repetate rânduri de galerie.

Imaginea unui simbol rapidist a reaprins emoțiile giuleștene. Mai ales într-un moment în care echipa își caută un lider adevărat.

Ironii, șicane și scene reprobabile

Sub privirile lui Dan Șucu, atmosfera a explodat înainte de fluierul de start. DJ-ul meciului a ales să întrețină publicul pe binecunoscuta „Freed From Desire”, dar momentul a degenerat ușor:

„M**e Steaua” s-a auzit de mai multe ori în boxele stadionului, fără ca vreun oficial rapidist să intervină, timp în care DJ-ul se distra cu sonorul și peluza gazdelor.

În plus, crainicul a accentuat intenționat denumirea completă a oaspeților, „Fotbal Club FCSB”, tocmai pentru a irita și mai mult galeria adversă.

Răspunsul nu a întârziat să apară. Peluza Nord s-a întors cu spatele la imnul Rapidului, iar la scandările „Rapid, Rapid”, fanii roș-albaștri au replicat cu înjurături.

Momentul cel mai controversat a venit atunci când pe tabela de marcaj a apărut mesajul „Nu rasismului”, când o parte bună a galeriei FCSB a început o scandare rasistă, episod ce riscă să atragă din nou sancțiuni.

Boxele care au “omorât” atmosfera

Totuși, nu toate au mers bine în peluza vișinie.

Conducătorii galeriei au adus boxe suplimentare pentru a amplifica vocea unuia dintre lideri, dar ideea s-a transformat într-un dezavantaj: indicațiile, dar și reproșurile, s-au auzit în tot restul stadionului, acoperind încercările fanilor de a se coordona.

Ceea ce trebuia să unească tribunele și vocile a devenit un factor de confuzie, iar atmosfera a pierdut mult din forță.

