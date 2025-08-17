CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Andrei Cordea (26 de ani) a explicat de ce a ales să semneze cu vicecampioana României.

După experiența de la Al-Tai, în Arabia Saudită, Cordea a ales să revină în Liga 1 și a semnat cu CFR Cluj. Înainte de a semna cu formația din Gruia, Gigi Becali anunțase că îl vrea înapoi la FCSB.

CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3 . Andrei Cordea: „Nu am avut alte oferte din Liga 1”

Cu toate acestea, Cordea susține că doar CFR Cluj s-a interesat de serviciile sale. Iar duminică a marcat golul de 2-1.

„Nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta. Pot să zic doar că am fost dorit aici, m-au căutat insistent, aici trebuia să vin, pentru că am fost cel mai dorit. Nu (n.r. - nu a avut alte oferte din Liga 1).

Cred că meritam victoria. Din nou am luat trei goluri, e vina tuturor, trebuia să fim mai atenţi cu toţii. Asta e mentalitatea la CFR. Trebuie să ţinem capul sus şi să continuăm, ne va aştepta un meci dificil pe care trebuie să-l câştigăm.

Am vorbit după meciul trecut că trebuie să câştigăm în campionat, azi am făcut un joc bun, dar efectiv mingea n-a vrut să intre în poartă. Important e că ajungem acolo, trebuie să fim un pic mai atenţi. Azi ne doream mult să câştigăm pentru moralul nostru”, a spus Cordea la Prima Sport.

Nu pot să mă bucur de primul gol la CFR. V-am zis, mentalitatea noastră e să câştigăm, nu să prindem play-off-ul, ci să câştigăm campionatul. Nu ne-a ieşit azi, din păcate, să marcăm mai multe goluri. Meritam victoria. Andrei Cordea, atacant CFR Cluj

