„Aici trebuia să vin" Andrei Cordea a marcat cu FC Botoșani și apoi a explicat de ce a semnat cu CFR Cluj
Andrei Cordea (FOTO: Sport Pictures)
„Aici trebuia să vin” Andrei Cordea a marcat cu FC Botoșani și apoi a explicat de ce a semnat cu CFR Cluj

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 22:19

După experiența de la Al-Tai, în Arabia Saudită, Cordea a ales să revină în Liga 1 și a semnat cu CFR Cluj. Înainte de a semna cu formația din Gruia, Gigi Becali anunțase că îl vrea înapoi la FCSB.

Anestis, „înger păzitor” Grozavu și Mailat, cuvinte de laudă la adresa portarului, după  prestația cu CFR
Anestis, „înger păzitor” Grozavu și Mailat, cuvinte de laudă la adresa portarului, după prestația cu CFR
Anestis, „înger păzitor” Grozavu și Mailat, cuvinte de laudă la adresa portarului, după  prestația cu CFR

CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Andrei Cordea: „Nu am avut alte oferte din Liga 1”

Cu toate acestea, Cordea susține că doar CFR Cluj s-a interesat de serviciile sale. Iar duminică a marcat golul de 2-1.

„Nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta. Pot să zic doar că am fost dorit aici, m-au căutat insistent, aici trebuia să vin, pentru că am fost cel mai dorit. Nu (n.r. - nu a avut alte oferte din Liga 1).

Cred că meritam victoria. Din nou am luat trei goluri, e vina tuturor, trebuia să fim mai atenţi cu toţii. Asta e mentalitatea la CFR. Trebuie să ţinem capul sus şi să continuăm, ne va aştepta un meci dificil pe care trebuie să-l câştigăm.

Am vorbit după meciul trecut că trebuie să câştigăm în campionat, azi am făcut un joc bun, dar efectiv mingea n-a vrut să intre în poartă. Important e că ajungem acolo, trebuie să fim un pic mai atenţi. Azi ne doream mult să câştigăm pentru moralul nostru”, a spus Cordea la Prima Sport.

Nu pot să mă bucur de primul gol la CFR. V-am zis, mentalitatea noastră e să câştigăm, nu să prindem play-off-ul, ci să câştigăm campionatul. Nu ne-a ieşit azi, din păcate, să marcăm mai multe goluri. Meritam victoria. Andrei Cordea, atacant CFR Cluj

