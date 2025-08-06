Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut

Guvernul României a decretat joi, 7 august, zi de doliu național, în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al țării, care a decedat marți, la 95 de ani

GOLAZO.ro a întrebat UEFA dacă meciurile de joi, din România, au ceva de suferit: “Se joacă, iar moment de reculegere se ține doar dacă solicită clubul. Până acum, doar o echipă a cerut“

GOLAZO.ro a întrebat și celelalte două cluburi. Detalii, mai jos

Joi, 7 august, Ion Iliescu va fi înmormântat, după ce a avut și va avea parte de funeralii naționale. În plus, Guvernul României a decretat că joi va fi zi de doliu național.

E ziua în care 3 echipe românești evoluează în cupele europene, toate urmând să dispute meciurile pe teren propriu, pe axa: Cluj, București, Craiova.

GOLAZO.ro a întrebat oficial UEFA dacă, din cauza faptului că e zi de doliu național, desfășurarea jocurilor e pusă sub semnul întrebării. Forul de la Nyon a răspuns: “Meciurile programate în România se vor juca așa cum erau programate”. Iar programarea arată în felul următor:

CFR - Braga 19:30, Digi Sport și Prima Sport

FCSB - Drita 21:30, Pro TV

U Craiova - Spartak Trnava 21:30, Digi Sport și Prima Sport

A doua întrebare pe care GOLAZO.ro a adresat-o către UEFA e dacă va exista un moment de reculegere, înaintea startului partidelor din România, care să se țină în memoria lui Ion Iliescu.

Răspunsul: “Ar putea fi un minut de reculegere, la cererea cluburilor gazdă. Deocamdată, doar CFR Cluj a cerut”.

Celelalte două cluburi nu au făcut o cerere similară către forul european, iar din sursele GOLAZO.ro, FCSB nici nu va cere așa ceva, în vreme ce șefii Universității Craiova au spus că nici măcar nu s-au gândit la așa ceva, fiind mai preocupați de organizarea unui meci care va produce o afluență imensă de spectatori în Bănie.

FRF a cerut omagiu pentru Iliescu

La foarte scurt timp după ce s-a anunțat decesul lui Ion Iliescu, Federația Română de Fotbal a anunțat pe site-ul său că înaintea tuturor meciurilor din Cupa României, de miercuri și joi, se va păstra un moment de reculegere. Se dispută astăzi și mâine peste 30 de meciuri în această fază a competiției.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport