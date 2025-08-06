Poli Iași, oficial în insolvență Gruparea din Copou are datorii uriașe, după retrogradarea în Liga 2

Fanii celor de la Poli Iași au primit o nouă veste proastă după înfrângerea cu Ceahlăul, scor 0-1, din prima etapă a noii stagiuni din Liga 2.

Moldovenii au intrat oficial în insolvență, după retrogradarea în eșalonul secund al fotbalului românesc de la finalul sezonului trecut.

Poli Iași se confruntă cu mari probleme financiare, după înfrângerea din barajul de menținere/promovare, în „dubla” contra celor de la Metaloglobus, 1-2 la general.

Poli Iași a intrat în insolvență

Astfel, după retrogradarea în Liga 2, moldovenii au renunțat la planul de concordat preventiv și au demarat cererea de intrare în insolvență.

Pe lângă datoriile de aproximativ 3 milioane de euro, ieşenii au adunat și alte datorii, de peste un milion de euro, anunţă ziaruldeiasi.ro.

Acum, insolvența a devenit oficială, conform portal.just.ro:

„Admite cererea formulată de debitoarea ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL POLITEHNICA IAŞI, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. În temeiul art. 71 din Legea nr.85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL POLITEHNICA IAŞI.

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează în vederea administrării procedurii insolvenţei debitorului pe practicianul în insolvenţă CAPITAL INSOL SPRL – Filiala Iaşi, până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor în condiţiile art. 57 din lege. Fixează onorariu administratorului judiciar provizoriu de 1000 lei/lunar.

În temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi oficiului registrului comerţului, conform prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea notificării, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune în vedere debitorului să predea până la data de 18.08.2025 actele prevăzute de art. 67 din lege administratorului judiciar.

Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la 22.09.2025. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 13.10.2025.

Contestaţiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor in Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru verificarea definitivării tabelului de creanţe la data de 03.12.2025”.

Florin Briaur: „Clubul a pierdut peste 1,5 milioane de euro numai din drepturi TV”

Managerul clubului, Florin Briaur a oferit și el o primă reacție și a dat exemple de alte echipe care au trecut cu brio perioada de insolvență.

„Ca urmare a retrogradării în liga secundă, clubul a pierdut peste 1,5 milioane de euro numai din drepturi TV și contracte de sponsorizare, care ar fi rămas în vigoare doar dacă echipa continua în SuperLiga.

În aceste condiții, după o analiză temeinică, din dorința de a continua activitatea clubului, am constatat că singura variantă legală pe care o avem la dispoziție este să cerem declanșarea procedurii de insolvență.

Promisiunea noastră fermă este că ne vom respecta angajamentele luate, inclusiv cel referitor la obiectivul echipei, care rămâne promovarea în SuperLiga, la finalul acestui sezon. Intrarea în insolvență nu ne interzice dreptul de a promova în prima ligă.

Mai mult, avem modele de succes în SuperLiga, de cluburi care au traversat cu bine această perioadă de insolvență, ca Dinamo București, în două rânduri (în anul 2014, cu datorii de 17,8 milioane de euro, și în anul 2021, cu datorii totale de 8,7 milioane de euro), CFR Cluj (în anul 2021, cu datorii de 26 milioane de euro la intrarea în insolvență) sau Hermannstadt Sibiu (în anul 2021, cu datorii de 5,7 milioane de euro) și au revenit mai puternice din toate punctele de vedere.” a declarat Florin Briaur, potrivit site-ului oficial al Poli Iași

