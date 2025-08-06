Trnava, peste Sarajevo Mirel Rădoi, despre meciul Craiovei din turul 3 preliminar al Conference League: „E mult mai bună”
Trnava, peste Sarajevo Mirel Rădoi, despre meciul Craiovei din turul 3 preliminar al Conference League: „E mult mai bună"

Publicat: 06.08.2025, ora 19:00
Actualizat: 06.08.2025, ora 19:01
  • Universitatea Craiova o întâlnește pe Spartak Trnava mâine, 7 august, de la ora 21:30, în turul 3 preliminar din Conference League.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Mirel Rădoi (44 de ani) și Vladimir Screciu (25 de ani) au susținut azi conferința de presă premergătoare meciului dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava în cadrul căreia antrenorul oltenilor a vorbit despre adversarii echipei sale din turul 3.

Universitatea Craiova vine după o victorie la scor în fața lui FK Sarajevo, 4-0, pe stadionul „Ion Oblemenco” (scor 5-2 la general).

Mirel Rădoi, despre partida cu Spartak Trnava: „E mult mai bună decât Sarajevo”

În cadrul conferinței de presă, Mirel Rădoi a declarat că pe Universitatea Craiova o așteaptă un adversar mai dificil față de turul 2 din Conference League.

Va fi un joc mult mai greu decât a fost meciul tur la Sarajevo, unde am pierdut clar. Ca să putem avea o victorie mâine seară, cred că trebuie să jucăm aproape perfect.

Chiar dacă în mare parte am jucat perfect și contra celor de la Sarajevo, ei au avut doar două situații. Cred că, pentru mâine seară, această echipă va trebui să nu aibă nicio ocazie de gol”, a precizat Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova.

Totodată, tehnicianul oltenilor a mai adăugat că echipa sa trebuie să profite de slăbiciunile echipei slovace:

„Are o apărare foarte bună, un atac bun, au ratat câteva ocazii în ultima partidă cu Trencin care a fost dominată foarte clar de Spartak, dar cumva au avut și ei anumite momente de care sper să profităm mâine seară. Dar, per total, e o echipă mult mai bună decât Sarajevo”.

Mirel Rădoi, încrezător în lotul său: „Nu cred că vom avea probleme sezonul acesta”

De asemenea, antrenorul echipei din Bănie a mai vorbit și despre perioada aglomerată care va urma pentru Craiova, după ce vor începe meciurile din Cupă și vor juca în trei competiții.

Ne-am pregătit pentru momentele astea care o să urmeze, nu numai acum, ci și din septembrie. Cumva pe anumite poziții avem și trei jucători, tocmai pentru a acoperi cele trei competiții.

Noi am luat în calcul că o să ne calificăm inclusiv în grupele Conference League și atunci lotul cumva e construit pentru situația asta, doar dacă, apar foarte multe accidentări. În rest, nu cred că vom avea probleme sezonul acesta”, a mai spus Mirel Rădoi.

Sunt sigur că atmosfera va fi senzațională cum a fost și la meciul cu Sarajevo. Și aș vrea să păstrăm, sau fanii să păstreze același lucru, să încurajeze echipa cum a făcut-o și la returul cu Sarajevo, indiferent de rezultat și ceea ce s-a întâmplat în teren. Mirel Rădoi

Partida tur dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava va avea loc mâine, 7 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 21:30.

Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 14 august, în Slovacia.

Dacă va reuși calificarea, Universitatea Craiova o va întâlni în play-off-ul Conference League pe câștigătoarea „dublei” dintre Viking (Norvegia) și Bașakșehir (Turcia).

Sunt obișnuit, am mai jucat meciuri cu 25.000 de suporteri în tribune, pe „Ion Oblemenco”. E o senzație de nedescris. Trebuie să fie alături de noi, sunt al 12-lea jucător. Abia aștept meciul! Vladimir Screciu

