„Iranul își primește copiii cu brațele deschise” Ce se întâmplă cu jucătoarele naționalei după protestul din Australia

Situația echipei feminine de fotbal a Iranului, participantă la Cupa Asiei din Australia, a atras atenția internațională.

Șapte membre ale delegației au acceptat inițial protecția oferită de autoritățile australiene, în timp ce restul echipei a decis să revină în Iran, în ciuda războiului.

Una dintre jucătoare s-a răzgândit, iar celelalte șase au fost relocate din motive de siguranță.

Jucătoarele Iranului au fost criticate dur pentru decizia de a nu cânta imnul național înainte de partida cu Coreea de Sud (0-3).

Ulterior, autoritățile australiene au confirmat că șapte jucătoare din delegația Iranului au acceptat vizele umanitare, care le-ar permite să rămână permanent în Australia, conform timesofisrael.com.

Potrivit oficialilor de la Canberra, în paralel cu pregătirile de plecare ale echipei, fiecare membră a lotului a avut posibilitatea să discute separat, cu sprijinul unor traducători, despre opțiunea de a nu reveni în Iran.

Ministrul australian de Interne, Tony Burke, a declarat că discuțiile purtate cu sportivele înainte de plecarea echipei, au fost „emoționale” și că autoritățile au încercat să se asigure că fiecare persoană a înțeles că poate alege liber.

Cu toate acestea, nicio altă membră a echipei nu a acceptat oferta de azil înainte de plecare, iar majoritatea delegației a urcat la bordul zborului spre Kuala Lumpur.

La scurt timp după acest moment, cazul a cunoscut o nouă evoluție: una dintre cele șapte persoane care rămăseseră în Australia s-a răzgândit și a decis să se întoarcă în Iran.

Ministrul australian a declarat că aceasta a luat legătura cu membrii echipei deja plecați și cu ambasada Iranului.

„Din păcate, luând această decizie, ea a fost sfătuită de coechipierele sale și de antrenor să contacteze ambasada Iranului și să ceară să fie preluată. Ca urmare, asta a însemnat că ambasada Iranului știa acum locația tuturor”, a spus Burke, potrivit sursei citate.

Din motive de siguranță, celelalte șase au fost mutate într-o altă locație, iar autoritățile australiene au anunțat că acestea vor primi sprijin medical, cazare și alte forme de ajutor.

Pe fondul războiului început la 28 februarie 2026 și al tensiunilor crescute din Iran, cazul a provocat reacții puternice atât în Australia, cât și la nivel internațional.

Grupuri ale comunității iraniane din Australia și mai multe voci publice și-au exprimat îngrijorarea că sportivele ar putea fi expuse unor riscuri la întoarcere, mai ales după ce în presa iraniană și în spațiul public au apărut reacții ostile la adresa lor.

De cealaltă parte, autoritățile iraniene au respins aceste îngrijorări și au transmis că membrele echipei vor fi în siguranță la întoarcere.

„ Iranul își primește copiii cu brațele deschise, iar guvernul le garantează securitatea.

Nimeni nu are dreptul să se amestece în treburile interne ale națiunii iraniene și să joace rolul unei bone mai grijulii decât o mamă”, a adăugat prim-vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref.

