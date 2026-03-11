Surpriză mare cu licențele de Europa Astăzi e ultima zi pentru depunerea dosarelor. În play-out, FCSB are doar 3 obstacole, dintre care unul e total neașteptat
Surpriză mare cu licențele de Europa Astăzi e ultima zi pentru depunerea dosarelor. În play-out, FCSB are doar 3 obstacole, dintre care unul e total neașteptat

alt-text Dan Udrea , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 13:33
  • FCSB va evolua în premieră în play-out, de unde poate accesa cupele europene. Dacă nu va reuși, va lipsi de pe continent pentru prima dată cu Becali patron.
  • Pentru ca un club să ia licența europeană trebuie să achite până la finalul lunii martie toate datoriile care au scadența la 28 februarie, adică să fie la zi.

Astăzi, 11 martie, e ultima zi în care cluburile din România pot depune la FRF dosarul în care solicită obținerea licenței de participare în cupele europene pentru sezonul 2026-2027.

Se va putea accesa Europa inclusiv din play-out, prin intermediul barajelor de Conference League, pe care însă, până acum, nu l-a câștigat niciodată o formație care a evoluat în play-out.

Surpriză mare cu licențele de Europa

FCSB a ratat play-off-ul, dar are ca obiectiv să meargă în Conference League. Pentru acest lucru trebuie să îndeplinească anumite condiții:

  • Să se claseze între primele două echipe, cu drept de participarea europeană, în ierarhia play-out-ului
  • Să nu termine mai jos de locul 4 în play-out
  • Să câștige barajul cu adversara din play-out
  • Să se impună și în barajul final, cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga Cupe României

Din perspectiva play-out-ului, în afara FCSB-ului, din informațiile GOLAZO.ro, doar alte 3 cluburi au aplicat pentru a solicita licența europeană.

Cele 4 cluburi care au aplicat pentru Europa

  • FCSB
  • Botoșani
  • Farul
  • Csikszereda

Dacă pentru FCSB și Farul nu e o surpriză, fiind două cluburi care au stabilitate financiară și care au aplicat an de an pentru cupele europene, la Botoșani era un semn de întrebare, având în vedere problemele cu care se confruntă clubul.

„Chiar dacă suntem la limita supraviețuirii, am decis să cerem licența”, a declarat Valeriu Iftime pentru GOLAZO.ro.

Marea surpriză vine de la nou promovata Csikszereda. Chiar dacă, momentan, e departe de a emite pretenții pentru barajul de Europa, clubul din Miercurea Ciuc a decis să depună dosarul, argumentul fiind că practic nu trebuie să facă nici un efort suplimentar.

„Suntem cu banii la zi, deci nu ne costă nimic să luăm licența”, au susținut șefii lui Csikszereda.

Cum arată clasamentul la startul play-out-ului

  1. FCSB 23p
  2. UTA* 22
  3. Botoșani 21
  4. Oțelul* 21
  5. Farul* 19
  6. Petrolul 16
  7. Csikszereda 16
  8. Slobozia* 13
  9. Hermmansstadt* 12
  10. Metaloglobus 6

* echipe care au beneficiat de rotunjire

Dintre echipele care intră în play-out aflându-se între primele 4 locuri, deci cu șanse mari de a putea disputa barajul european, jumătate nu vor avea licență.

UTA e în concordat preventiv, iar UEFA nu acceptă un club care traversează o astfel de procedură. Oțelul, în schimb, a decis să nu aplice pentru Europa, pentru a nu fi nevoită să achite banii la zi angajaților.

Dacă ierarhia de la start s-ar păstra și la final, atunci primul baraj de Conference va fi FCSB - Botoșani, într-un singur meci, pe 23 sau 24 mai, pe terenul roș-albaștrilor. Finala barajului va avea loc pe 31 mai, pe terenul ocupantei locului 3 sau 4 din play-off.

Niciodată de când e această regulă cu baraj pentru ultimul loc european, între o formație din play-out și una din play-off, nu a mers în Europa un club dintre ultimele 10 din Liga 1.

Anul trecut nici nu s-a mai disputat vreun baraj, din cauza faptului că pe primele 4 locuri din play-out au fost doar echipe care nu aveau licență europeană.

Acum 2 ani, a fost cel mai dramatic baraj: U Craiova a trecut, la loviturile de departajare, de U Cluj.

Dacă FCSB nu va prinde ultimul loc de Conference, atunci va rata pentru prima dată accesul în cupele europene, de când clubul e patronat de Gigi Becali, februarie 2003.

farul constanta fc botosani fcsb csikszereda cupe europene licenta europeana
