Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!” +10 foto
Vinicius Jr. FOTO: Imago
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Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 09:42
  • Vinicius Junior (26 de ani) a reacționat după suspendarea de patru etape primită în La Liga, în urma eliminării din meciul cu Villarreal, scor 1-0.
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Brazilianul va rata inclusiv El Clasico cu Barcelona, programat pe 25 octombrie.

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Vinicius, mesaj după suspendarea de 4 etape: „A venit într-un moment prost”

Atacantul lui Real Madrid consideră că momentul în care a fost anunțată sancțiunea a fost unul nepotrivit, pentru că a aflat decizia chiar înaintea meciului de Champions League cu Roma (4-3).

„Cred că sancțiunea a venit într-un moment prost. Au avut toată ziua la dispoziție să anunțe decizia, iar eu am aflat când am ajuns la stadion.

Regula este nouă și, de obicei, reprezentanții La Liga vin să ne explice lucrurile noi, însă exact asta nu ne-au explicat-o”, a spus Vinicius, conform marca.com.

Nu am avut niciodată un gest violent față de un alt jucător. Eu încasez destule lovituri, dar, până la urmă, cartonașul este primit mereu de mine. Vinicius Junior, jucător la Real Madrid

Brazilianul a fost eliminat de arbitrul Diaz de Mera în minutul 71 al partidei, după ce l-a tras de păr pe canadianul Nathan Saliba.

Lucrurile s-au complicat pentru superstarul lui Real Madrid. „Centralul” a notat în raport că jucătorul a continuat să protesteze vehement și s-a îndreptat spre zona în care se afla arbitrul, manifestând o atitudine agresivă.

Astfel, comportamentul acestuia a dus la o decizie dură a Comisiei de Disciplină din Spania.

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga

Galerie foto (10 imagini)

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
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Întrebat despre ostilitatea venită din partea fanilor adverși și despre relația cu arbitrii, Vinicius a răspuns:

„Suporterii adverși trebuie să mă fluiere, pentru că eu sunt acolo ca să marchez împotriva echipelor lor, dar pe arbitri nu îi înțeleg.

Am văzut o statistică potrivit căreia mi s-au făcut 500 de faulturi pentru cinci cartonașe roșii și nu știu câte galbene, iar galbenele sunt mereu pentru Vini”, a mai spus acesta.

Mourinho vede ceva suspect în cazul Vinicius: „Nu mi se pare normal. Lucrurile se fac fără rușine”

Jose Mourinho l-a apărat pe Vinicius și a criticat în special momentul ales pentru comunicarea suspendării.

„Vi se pare normal ca un jucător al unei echipe din Spania să afle atunci ce suspendare primește? Nu se putea anunța mai târziu?

Intrăm într-o situație complicată. Lucrurile se fac fără nicio acoperire, fără rușine. Vrei să-l termini pe jucător înainte? Nici măcar nu mai este o întrebare”, a spus Mourinho, conform sursei citate.

Noi știam că trebuiau să fie două meciuri, dar, în adâncul nostru, știam că nu vor fi două... Pentru că ceea ce fac cu Vini este o nebunie și asta nu se va schimba. Știam că va fi așa, că îl vor lua în vizor pe Vini. Este un băiat puternic, care luptă mereu împotriva tuturor, iar când va reveni, va reveni foarte bine. Endrick, colegul lui Vinicius la Real Madrid

Meciurile pe care le va rata Vinicius în La Liga:

  • 8 octombrie - Sevilla (acasă)
  • 25 octombrie - Barcelona (deplasare)
  • 1 noiembrie - Racing Santander (deplasare)
  • 7 noiembrie - Valencia (deplasare)

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