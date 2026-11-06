Fernando Alonso, achiziție unică în lume! Și-a cumpărat un Bugatti spectaculos. Caroserie din 20 de tone de aluminiu lustruit și 1.200 de cai-putere! +11 foto
Formula 1

Fernando Alonso, achiziție unică în lume! Și-a cumpărat un Bugatti spectaculos. Caroserie din 20 de tone de aluminiu lustruit și 1.200 de cai-putere!

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 21:08
  • Fernando Alonso și-a îmbogățit colecția de automobile cu un model Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse din 2015, un exemplar cu totul special, a cărui particularitate nu stă doar în cei 1.200 CP, ci mai ales în modul în care a fost construită caroseria.
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Pilotul spaniol, dublu campion mondial de Formula 1, a fost surprins conducând mașina pe străzile din Monaco.

Automobilul este cunoscut în lumea colecționarilor pentru finisajul său neobișnuit: aluminiu lustruit până la obținerea unui efect de oglindă, combinat cu elemente din fibră de carbon lăsate la vedere.

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Fernando Alonso, achiziție unică în lume: un Bugatti spectaculos!

Este un exemplar atât de rar încât, înainte de a ajunge la actualul proprietar, specialistul german Mechatronik îl prezenta în oferta sa drept cel mai scump Bugatti Veyron construit vreodată.

Ceea ce face acest automobil cu adevărat special este exteriorul. Primul proprietar nu și-a dorit o vopsea argintie și nici un simplu finisaj decorativ. A vrut ca metalul din care este construită caroseria să rămână vizibil, fără suduri evidente sau îmbinări care să întrerupă aspectul suprafețelor.

Fernando Alonso la volanul Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (foto: autonext.co)
Fernando Alonso la volanul Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (foto: autonext.co)

Galerie foto (11 imagini)

Fernando Alonso la volanul Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (foto: autonext.co) Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (foto: supercarnostalgia.com) Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (foto: supercarnostalgia.com) Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (foto: supercarnostalgia.com) Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (foto: supercarnostalgia.com)
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Inspirația a venit de la Bugatti Veyron Pur Sang, o ediție specială lansată în 2007, care combina aluminiul cu fibra de carbon expusă. Pentru exemplarul comandat ulterior, însă, cerințele au fost mult mai ambițioase.

Panourile de aluminiu au fost realizate pornind de la blocuri masive de metal, prelucrate până când au căpătat forma dorită, scrie expansion.com.

Potrivit informațiilor publicate despre procesul de fabricație, unele dintre aceste blocuri cântăreau până la 20 de tone. O mare parte din material a fost îndepărtată în timpul prelucrării pentru a obține piesele finale.

Rezultatul este o caroserie care reflectă lumina asemenea unei oglinzi. Nu este un efect obținut prin vopsea sau folie aplicată ulterior, ci prin finisarea directă a aluminiului.

Contrastul este completat de fibra de carbon vizibilă, un material apreciat în industria automobilelor de performanță pentru rezistența sa și greutatea redusă. Bugatti îl folosește inclusiv în structura de rezistență a mașinilor sale.

Interiorul este îmbrăcat predominant în piele roșie Carmine Red, o alegere care contrastează puternic cu exteriorul argintiu. Au fost păstrate inclusiv câteva detalii personalizate pentru primul proprietar, între care inițialele acestuia.

Dincolo de aspectul spectaculos, mașina este unul dintre cele mai impresionante modele construite în familia Veyron.

Sub capotă se află un motor W16 de 8 litri, echipat cu patru turbocompresoare. Mai exact, e vorba despre un motor cu 16 cilindri, organizat într-o configurație compactă, care îi permite să dezvolte o putere uriașă fără să ocupe spațiul unui motor convențional de dimensiuni similare.

Cifrele sunt impresionante chiar și după standardele actuale:

  • 1.200 CP putere maximă;
  • 1.500 Nm cuplu motor;
  • tracțiune integrală;
  • o viteză maximă de până la 410 km/h cu plafonul montat.

Cu plafonul deschis, viteza este limitată electronic la 375 km/h, din motive de siguranță și protecție aerodinamică.

Cât valorează Bugatti-ul lui Fernando Alonso

Prețul exact plătit de Fernando Alonso nu este cunoscut. În perioada în care automobilul era oferit spre vânzare de Mechatronik, informațiile din presa auto indicau un preț de bază de aproximativ 2,3 milioane de euro, la care se adăuga costul considerabil al personalizării, unul excepțional. AUTO BILD îl descria în 2024 drept cel mai scump Veyron construit.

Pilotul din Formula 1 mai deține un Aston Martin Valkyrie, hipercar dezvoltat cu implicarea lui Adrian Newey, dar și un Aston Martin Valiant, model produs într-o serie limitată la numai 38 de exemplare și dezvoltat pornind de la o solicitare personală a spaniolului.

În garajul său ar mai exista un Bugatti EB110 GT, unul dintre cele mai apreciate supercaruri ale anilor '90. Diverse publicații auto au menționat de-a lungul timpului și modele precum Mercedes-Benz CLK GTR, Pagani Zonda, McLaren P1, Porsche 918 Spyder și mai multe Ferrari.

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