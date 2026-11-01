Fernando Alonso (45 de ani) a fost protagonistul unui interviu care s-a viralizat după calificările pentru Marele Premiu al Mexicului, după o nouă problemă tehnică a monopostului Aston Martin.

Nici Max Verstappen (29 de ani) nu a avut motive de satisfacție, pilotul Red Bull reproșându-i lui Lando Norris (26 de ani) că l-a încurcat în timpul unui tur rapid.

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Calificările de pe Autódromo Hermanos Rodríguez au fost marcate de momente tensionate și multă frustrare în rândul piloților din Formula 1.

Fernando Alonso, trădat din nou de monopostul Aston Martin

Weekendul din Mexic părea să-i ofere lui Fernando Alonso una dintre puținele oportunități de a obține un rezultat bun în acest sezon.

Spaniolul încheiase a doua sesiune de antrenamente libere la doar 0,7 secunde de lider, o diferență încurajatoare pentru Aston Martin, iar primul său tur din Q1 arăta că echipa ar putea avea un ritm competitiv.

Speranțele au fost însă spulberate rapid. Alonso a primit ordin să oprească monopostul pe marginea pistei, în zona stadionului, după apariția unei noi probleme tehnice.

Spaniolul și-a exprimat nemulțumirea prin radio, iar imaginile surprinse de camera de bord l-au arătat gesticulând nervos înainte de a coborî din mașină.

Ajuns în zona de interviuri, dublul campion mondial nu a avut chef de explicații. A răspuns extrem de scurt la cele patru întrebări primite:

Reporter: „Știi deja ce s-a întâmplat?”

„Știi deja ce s-a întâmplat?” Alonso: „Motorul”

„Motorul” Reporter: „Părea că este o mare oportunitate în acest weekend?”

„Părea că este o mare oportunitate în acest weekend?” Alonso: „A fost”

„A fost” Reporter: „Mașina a arătat bine tot weekendul...”

„Mașina a arătat bine tot weekendul...” Alonso: „Corect”

„Corect” Reporter: „Simt frustrarea. Poți face ceva din spatele grilei?”

„Simt frustrarea. Poți face ceva din spatele grilei?” Alonso: „Nu din spate”.

După ultimul răspuns, Alonso a părăsit imediat zona interviului.

Spaniolul va lua startul în cursă de pe poziția a 18-a. Aston Martin a confirmat că problema a fost provocată de o defecțiune la presiunea apei, asociată sistemului ERS, motiv pentru care pilotului i s-a cerut să oprească monopostul.

Situația este cu atât mai frustrantă pentru echipa britanică, cu cât noile reglementări tehnice reprezentau o oportunitate de a reduce distanța față de rivali și de a intra în lupta pentru primele cinci poziții.

Totuși, începutul sezonului 2026, primul alături de noul partener Honda, este departe de așteptările inițiale.

Fernando Alonso nu și-a ascuns dezamăgirea: „Povestea acestui an”

Ulterior, în discuția cu presa scrisă, Fernando Alonso a oferit mai multe detalii despre momentul în care a fost nevoit să abandoneze calificările.

Pilotul Aston Martin a explicat că intenția sa inițială a fost să ajungă până la boxe, unde mecanicii ar fi putut încerca să remedieze problema.

„Eram la 100 de metri de garaj, dar probabil că problema era mai mare decât se putea rezolva acolo. Așa că cel mai sigur lucru pentru toată lumea a fost să opresc, așa cum am primit instrucțiunile”.

Spaniolul a recunoscut că echipa a ratat o oportunitate importantă și nu și-a ascuns dezamăgirea față de o nouă problemă tehnică:

Nu prea avem ce să facem și cred că am pierdut o mare ocazie. Frustrarea este dincolo de orice imaginație, dar asta este povestea acestui an. Fernando Alonso, pilot Aston Martin

Alonso a explicat și de ce configurația circuitului Autódromo Hermanos Rodríguez părea să avantajeze Aston Martin, în ciuda dificultăților întâmpinate de echipă pe parcursul sezonului în ceea ce privește puterea motorului.

„Sunt mai puține linii drepte. Avem doar două linii drepte lungi, spre Virajul 1 și Virajul 4. În rest, cu un nivel atât de scăzut de aderență, abia dacă poți merge cu pedala la podea. Așa că puterea motorului contează mai puțin aici”.

7 puncte a acumulat Fernando Alonso în acest sezon al Formulei 1

Max Verstappen, nervos pe Lando Norris: „Genial ce-a făcut, și-a trântit mașina fix acolo!”

Fernando Alonso nu a fost singurul pilot care și-a pierdut răbdarea în timpul calificărilor. Max Verstappen a avut, la rândul său, un moment tensionat, de această dată din cauza lui Lando Norris, pe care l-a acuzat că i-a perturbat turul rapid.

Pilotul Red Bull începuse foarte bine turul, stabilind cel mai bun timp în primul sector și menținând un ritm solid în partea de mijloc a circuitului. Problemele au apărut însă în zona stadionului, unde a întâlnit mai multe monoposturi aflate în fața sa, scrie sports.yahoo.com.

Înainte de șicană, Verstappen a blocat roata stânga-față la frânare și a pierdut timp prețios. Olandezul a fost deranjat în special de poziționarea monopostului McLaren pilotat de Norris, considerând că britanicul i-a stat în cale într-un moment important al turului.

Reacția sa nu a întârziat să apară și s-a auzit clar la radio: „Genial ce-a făcut Norris, și-a trântit mașina fix acolo!”.

🚨 Max Verstappen was left stunned by Lando Norris during Q3! “When I saw Norris’ car on the right, I couldn’t believe my eyes.” “You lose your braking reference and it changes your entry angle. I was fighting for pole position.” Verstappen believes the incident compromised his final qualifying attempt. #F1 | #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/1dTtVEgXJC — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 1, 2026

Chiar și după acest episod, Verstappen a reușit să încheie calificările cu al patrulea timp. O penalizare de o poziție, primită în urma incidentului cu Liam Lawson din a doua sesiune de antrenamente libere, îl va trimite însă pe poziția a cincea a grilei de start.

Isack Hadjar, coechipierul lui Verstappen de la Red Bull, a încheiat calificările pe locul al șaptelea, dar a intrat și el în atenția comisarilor, fiind investigat pentru încălcarea liniei albe la ieșirea de la boxe.

Cursa de pe Autodromo Hermanos Rodriguez va avea loc duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului, grila de start

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryo Hirakawa (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Liam Lawson (Racing Bulls).

Top 10 în clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puncte George Russell (Mercedes) – 242 puncte Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puncte Max Verstappen (Red Bull) – 236 puncte Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puncte Lando Norris (McLaren) – 211 puncte Oscar Piastri (McLaren) – 144 puncte Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puncte Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puncte Pierre Gasly (Alpine) – 42 puncte

Dacă va câștiga campionatul, Antonelli va deveni, la 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.

Recordul îi aparține în prezent lui Sebastian Vettel, care a cucerit primul său titlu la 23 de ani, în 2010.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes - 607 puncte Ferrari - 474 puncte Red Bull Racing - 355 puncte McLaren - 355 puncte Racing Bulls - 102 puncte Alpine - 69 puncte Haas F1 Team - 30 puncte Audi - 23 puncte Williams - 12 puncte Aston Martin - 7 puncte Cadillac - 0 puncte.

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