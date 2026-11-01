China nu a glumit! Ce s-a întâmplat în acest weekend, după scandalul provocat de Kylian Mbappe

Televiziunea publică CCTV din China nu a transmis niciun meci din La Liga în urma scandalului provocat de declarațiile lui Kylian Mbappe (27 de ani).

Platforma de streaming Migu a luat și ea o decizie radicală în ceea ce privește meciurile lui Real Madrid. Detalii, mai jos.

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Scandalul a început după ce Mbappe a fost întrebat, într-un interviu, care dintre meme-urile în care apare este preferatul său.

Francezul a ales o imagine în care chipul său era pus peste cel al fostului lider chinez Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

Meciurile din La Liga nu au mai fost transmise în China

În ciuda scuzelor atacantului de la Real Madrid, China Media Group (CMG), instituția care administrează televiziunea publică CCTV, a confirmat miercuri că meciurile din La Liga nu vor fi transmise în China.

Chinezii s-au ținut de cuvânt. Niciunul dintre meciurile etapei #11 din La Liga nu se vor vedea la TV, potrivit marca.com, care citează EFE.

Aplicația mobilă a televiziunii chineze păstrează în continuare câteva dintre meciurile transmise înainte de întreruperea difuzării. Cel mai recent este duelul dintre Celta Vigo și Betis, disputat pe 25 octombrie.

Istoricul platformei arată că televiziunea chineză transmitea, de regulă, unul sau două meciuri pe rundă. Niciuna dintre partidele lui Real Madrid din actuala stagiune sau din sezonul 2025/26 nu se regăsește însă în arhivă.

Real Madrid nu se mai vede nici pe platforma de streaming Migu

Platforma de streaming Migu, partenerul digital exclusiv al La Liga în China începând din acest sezon până în stagiunea 2029/2030, nu a operat schimbări majore în programul transmisiunilor din acest weekend.

Totuși, partida dintre Racing Santander și Real Madrid a dispărut din grilă, deși aceasta urmează să se dispute duminică, de la 17:15 (ora României).

Nici confruntările anterioare ale madrilenilor nu mai pot fi accesate pe platformă.

Meciurile din lunile august și septembrie ale lui Real Madrid lipsesc din arhivă, spre deosebire de celelalte partide, care pot fi urmărite în continuare fie integral, fie sub formă de rezumat.

Mai mult, internauții au remarcat încă de la izbucnirea scandalului că Migu ștersese și clipurile cu reușitele lui Mbappe din ultimul duel cu Barcelona.

„Mbappe, dacă mă dai în judecată o să mă distrugi financiar!”

Younes Khelifi, un francez cunoscut sub numele de „frenchaicovers” pe X, este creatorul memei în care Kylian Mbappe (27 de ani) apare cu trăsăturile lui Mao Zedong și care a provocat un conflict diplomatic între China, Spania și Kylian Mbappe.

Khelifi a dezvăluit pentru So Foot că a fost unul dintre primii internauți care au „realizat deepfake-uri de acest tip. Deja câștigasem o oarecare notorietate datorită altor meme. Dar este adevărat că, de data aceasta, fenomenul a atins o amploare incredibilă”.

Red Sun in the Sky - Mbappé https://t.co/NlIUSmGZ0z — frenchaicovers (@frenchaicovers) August 14, 2023

„Nu mă simt vinovat, dar e ciudat să mă gândesc că, într-un fel, eu sunt la originea tuturor acestor lucruri. La început, am făcut asta doar ca să râd împreună cu prietenii mei, iar acum văd cum totul circulă și prinde amploare chiar sub ochii mei”, recunoaște creatorul memei care a scandalizat China.

„Eram în pat și îmi tot spuneam: «Ce nebunie!» Așa că, cinci minute mai târziu, am postat pe X: «Mă trezesc și văd că am provocat un incident diplomatic.»

Sincer, când am văzut asta, m-am întrebat dacă ar putea exista consecințe legale. Oare tabăra lui Mbappe ar urma să mă dea în judecată și să ceară despăgubiri? Dar m-am documentat și nu sunt prea îngrijorat. Primul meu gând a fost, literalmente, ceea ce am scris în mesaj: «Dacă mă dai în judecată, Mbappe, o să mă distrugi financiar!» (râde)”.

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