Schumacher, omagiat de Ferrari FOTO. Scuderia a pregătit un  monopost special pentru cursa de la Monza. Cum arată +6 foto
Formula 1

Schumacher, omagiat de Ferrari FOTO. Scuderia a pregătit un monopost special pentru cursa de la Monza. Cum arată

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 15:44
  • Ferrari va concura la Marele Premiu al Italiei, de la Monza, cu un monopost care va avea un design special dedicat lui Michael Schumacher.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Omagiu vine într-un an simbolic: se împlinesc 30 de ani de la debutul lui Schumacher pentru Ferrari și 20 de ani de la ultima sa victorie pentru echipă, obținută la Marele Premiu al Chinei din 2006.

„Efectul Eala” zguduie US Open Povestea senzațională a tinerei din Filipine care a dublat prețul biletelor la turneul din SUA
Citește și
„Efectul Eala” zguduie US Open Povestea senzațională a tinerei din Filipine care a dublat prețul biletelor la turneul din SUA
Citește mai mult
„Efectul Eala” zguduie US Open Povestea senzațională a tinerei din Filipine care a dublat prețul biletelor la turneul din SUA

Ferrari, omagiu special pentru Schumacher

Michael Schumacher a câștigat cinci dintre cele șapte titluri mondiale alături de Ferrari și a fost una dintre figurile centrale ale celei mai de succes perioade din istoria modernă a Scuderiei.

La Monza, germanul s-a impus de cinci ori în monopostul Ferrari, în 1996, 1998, 2000, 2003 și 2006.

Pentru cursa din acest an, Ferrari a pregătit o grafică specială a monopostului, dar și combinezoane dedicate pentru Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Monopostul pregătit de Ferrari pentru Marele Premiu al Italiei. Foto: Ferrari
Monopostul pregătit de Ferrari pentru Marele Premiu al Italiei. Foto: Ferrari

Galerie foto (6 imagini)

Monopostul pregătit de Ferrari pentru Marele Premiu al Italiei. Foto: Ferrari Monopostul pregătit de Ferrari pentru Marele Premiu al Italiei. Foto: Ferrari Monopostul pregătit de Ferrari pentru Marele Premiu al Italiei. Foto: Ferrari Monopostul pregătit de Ferrari pentru Marele Premiu al Italiei. Foto: Ferrari Monopostul pregătit de Ferrari pentru Marele Premiu al Italiei. Foto: Ferrari
+6 Foto
labels.photo-gallery

Echipamentul celor doi va include logoul lui Schumacher și cele șapte stele pe care fostul pilot le purta pe cască, simbol al celor șapte titluri mondiale câștigate în Formula 1. 

Marele Premiu al Italiei este programat în weekendul 4-6 septembrie, iar cursa va avea loc duminică, 6 septembrie.

Cariera lui Michael Schumacher

Michael Schumacher s-a născut pe 3 ianuarie 1969, în Hurth, Germania, și a debutat în Formula 1 la doar 22 de ani, în 1991, la volanul unui monopost Jordan în Marele Premiu al Belgiei.

La un an distanță, a obținut prima victorie pe același circuit, Francorchamps.

7 titluri
de campion mondial are Michael Schumacher în palmares, două (1994 și 1995) cu Benetton și cinci (2000, 2001, 2002, 2003 și 2004) cu Ferrari

După retragerea din 2006, Schumacher a încercat o revenire în Formula 1 în 2010, la Mercedes, dar nu a mai reușit să obțină aceleași rezultate impresionante ca în prima parte a carierei.

Pe 29 decembrie 2013, pilotul a suferit un grav accident la schi în Alpii Francezi. În timpul unei coborâri, Schumacher s-a izbit de o piatră acoperită de zăpadă. Germanul a fost operat de urgență, dar trauma cerebrală era mult prea profundă.

Schumacher a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și menținut într-o comă indusă, din care s-a trezit în vara anului 2014.

De atunci, este tratat acasă, până în 2020 în Elveția, apoi în Spania, în sud-vestul insulei Mallorca.

Citește și

Șoc în cazul Man Cade transferul „tricolorului” de la PSV la Lazio?! Ce s-a întâmplat
Stranieri
14:37
Șoc în cazul Man Cade transferul „tricolorului” de la PSV la Lazio?! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc în cazul Man Cade transferul „tricolorului” de la PSV la Lazio?! Ce s-a întâmplat
Revine în Premier League Protagonistul celui mai mare scandal de la CM 2026, aproape de un supertransfer
Campionate
14:35
Revine în Premier League Protagonistul celui mai mare scandal de la CM 2026, aproape de un supertransfer
Citește mai mult
Revine în Premier League Protagonistul celui mai mare scandal de la CM 2026, aproape de un supertransfer

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
Marele Premiu formula 1 michael schumacher Scuderia Ferrari Marele Premiu al Italiei
Știrile zilei din sport
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Nationala
16:51
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Citește mai mult
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Superliga
15:32
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Citește mai mult
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Campionate
15:50
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Citește mai mult
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Stranieri
10:06
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Citește mai mult
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:25
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie de 4 ori peste limita legală!
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie  de 4 ori peste limita legală!
20:17
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
20:00
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
20:10
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
Top stiri
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Liga 2
13:25
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia, amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Citește mai mult
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Superliga
11:22
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Citește mai mult
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Campionate
16:25
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Citește mai mult
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
B365
07:45
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
Citește mai mult
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share