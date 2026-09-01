Schumacher, omagiat de Ferrari FOTO. Scuderia a pregătit un monopost special pentru cursa de la Monza. Cum arată

Ferrari va concura la Marele Premiu al Italiei, de la Monza, cu un monopost care va avea un design special dedicat lui Michael Schumacher.

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Omagiu vine într-un an simbolic: se împlinesc 30 de ani de la debutul lui Schumacher pentru Ferrari și 20 de ani de la ultima sa victorie pentru echipă, obținută la Marele Premiu al Chinei din 2006.

Ferrari, omagiu special pentru Schumacher

Michael Schumacher a câștigat cinci dintre cele șapte titluri mondiale alături de Ferrari și a fost una dintre figurile centrale ale celei mai de succes perioade din istoria modernă a Scuderiei.

La Monza, germanul s-a impus de cinci ori în monopostul Ferrari, în 1996, 1998, 2000, 2003 și 2006.

Pentru cursa din acest an, Ferrari a pregătit o grafică specială a monopostului, dar și combinezoane dedicate pentru Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Echipamentul celor doi va include logoul lui Schumacher și cele șapte stele pe care fostul pilot le purta pe cască, simbol al celor șapte titluri mondiale câștigate în Formula 1.

Marele Premiu al Italiei este programat în weekendul 4-6 septembrie, iar cursa va avea loc duminică, 6 septembrie.

A livery fit for home 🏡 Our Monza livery is here, inspired by the lasting impact of Michael Schumacher on our team ❤️ pic.twitter.com/MWGlJi4miv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026

Cariera lui Michael Schumacher

Michael Schumacher s-a născut pe 3 ianuarie 1969, în Hurth, Germania, și a debutat în Formula 1 la doar 22 de ani, în 1991, la volanul unui monopost Jordan în Marele Premiu al Belgiei.

La un an distanță, a obținut prima victorie pe același circuit, Francorchamps.

7 titluri de campion mondial are Michael Schumacher în palmares, două (1994 și 1995) cu Benetton și cinci (2000, 2001, 2002, 2003 și 2004) cu Ferrari

După retragerea din 2006, Schumacher a încercat o revenire în Formula 1 în 2010, la Mercedes, dar nu a mai reușit să obțină aceleași rezultate impresionante ca în prima parte a carierei.

Pe 29 decembrie 2013, pilotul a suferit un grav accident la schi în Alpii Francezi. În timpul unei coborâri, Schumacher s-a izbit de o piatră acoperită de zăpadă. Germanul a fost operat de urgență, dar trauma cerebrală era mult prea profundă.

Schumacher a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și menținut într-o comă indusă, din care s-a trezit în vara anului 2014.

De atunci, este tratat acasă, până în 2020 în Elveția, apoi în Spania, în sud-vestul insulei Mallorca.

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