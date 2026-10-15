Scoate banii la alegeri FRF va primi o sumă uriașă. Infantino, încă un truc pentru a fi reales la FIFA
Bani de la FIFA pentru FRF. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Scoate banii la alegeri FRF va primi o sumă uriașă. Infantino, încă un truc pentru a fi reales la FIFA

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 11:56
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 11:56
  • Federația noastră va încasa mai mult decât dublu față de precedentul ciclu de patru ani.
  • Care este suma promisă de FIFA. Un plus de 15 milioane de dolari.
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Scuturat de protestul global, Gianni Infantino nu mai vinde, cum plănuia, o parte a Campionatului Mondial unui fond de investiții apropiat de Donald Trump.

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Ultima promisiune a lui Infantino: FRF va primi 25 de milioane de la FIFA: 15 în plus!

Dar nici nu renunță la președinția FIFA. Elvețianul în vârstă de 56 de ani, din 2016 la forul de la Zurich, apelează la toate trucurile pentru a-și păstra postul la alegerile din 18 martie 2027, organizate la Rabat, capitala Marocului, unul dintre principalii săi aliați.

Răzvan Burleanu e față-n față azi cu Infantino la Consiliul FIFA. Fotomontaj GOLAZO.ro Răzvan Burleanu e față-n față azi cu Infantino la Consiliul FIFA. Fotomontaj GOLAZO.ro
Răzvan Burleanu e față-n față azi cu Infantino la Consiliul FIFA. Fotomontaj GOLAZO.ro

Ultima promisiune: FRF și fiecare dintre cele 211 de federații membre FIFA vor primi în următorii patru ani mai mult decât dublu față de precedentul ciclu, potrivit Associated Press.

  • Au luat câte 10 milioane de dolari între 2022 și 2026. 
  • Vor lua încă 15 de milioane suplimentari. 
  • FRF va încasa 25 de milioane $ în perioada 2027-2031. 

Scopul celor 25 de milioane pentru FRF

Fiecare membru al Consiliului FIFA, inclusiv Răzvan Burleanu, a aflat de acest plan înaintea reuniunii de azi de la Zurich.

The Times susține că, din suma totală, 10 milioane sunt destinați costurilor operaționale, 10 milioane pentru proiecte specifice și 5 milioane pentru fotbalul feminin și de juniori/tineret.

„Federațiile vor continua să-și definească propriile priorități, cu anumite criterii adăugate la scopul fondurilor distribuite”, scrie în documentul trimis membrilor Consiliului FIFA.

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