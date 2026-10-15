Scoate banii la alegeri FRF va primi o sumă uriașă. Infantino, încă un truc pentru a fi reales la FIFA

- Federația noastră va încasa mai mult decât dublu față de precedentul ciclu de patru ani.
- Care este suma promisă de FIFA. Un plus de 15 milioane de dolari.
Scuturat de protestul global, Gianni Infantino nu mai vinde, cum plănuia, o parte a Campionatului Mondial unui fond de investiții apropiat de Donald Trump.
Ultima promisiune a lui Infantino: FRF va primi 25 de milioane de la FIFA: 15 în plus!
Dar nici nu renunță la președinția FIFA. Elvețianul în vârstă de 56 de ani, din 2016 la forul de la Zurich, apelează la toate trucurile pentru a-și păstra postul la alegerile din 18 martie 2027, organizate la Rabat, capitala Marocului, unul dintre principalii săi aliați.
Ultima promisiune: FRF și fiecare dintre cele 211 de federații membre FIFA vor primi în următorii patru ani mai mult decât dublu față de precedentul ciclu, potrivit Associated Press.
- Au luat câte 10 milioane de dolari între 2022 și 2026.
- Vor lua încă 15 de milioane suplimentari.
- FRF va încasa 25 de milioane $ în perioada 2027-2031.
Scopul celor 25 de milioane pentru FRF
Fiecare membru al Consiliului FIFA, inclusiv Răzvan Burleanu, a aflat de acest plan înaintea reuniunii de azi de la Zurich.
The Times susține că, din suma totală, 10 milioane sunt destinați costurilor operaționale, 10 milioane pentru proiecte specifice și 5 milioane pentru fotbalul feminin și de juniori/tineret.
„Federațiile vor continua să-și definească propriile priorități, cu anumite criterii adăugate la scopul fondurilor distribuite”, scrie în documentul trimis membrilor Consiliului FIFA.