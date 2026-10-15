Scoate banii la alegeri FRF va primi o sumă uriașă. Infantino, încă un truc pentru a fi reales la FIFA

Federația noastră va încasa mai mult decât dublu față de precedentul ciclu de patru ani.

Care este suma promisă de FIFA. Un plus de 15 milioane de dolari.

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Scuturat de protestul global, Gianni Infantino nu mai vinde, cum plănuia, o parte a Campionatului Mondial unui fond de investiții apropiat de Donald Trump.

Ultima promisiune a lui Infantino: FRF va primi 25 de milioane de la FIFA: 15 în plus!

Dar nici nu renunță la președinția FIFA. Elvețianul în vârstă de 56 de ani, din 2016 la forul de la Zurich, apelează la toate trucurile pentru a-și păstra postul la alegerile din 18 martie 2027, organizate la Rabat, capitala Marocului, unul dintre principalii săi aliați.

Răzvan Burleanu e față-n față azi cu Infantino la Consiliul FIFA. Fotomontaj GOLAZO.ro

Ultima promisiune: FRF și fiecare dintre cele 211 de federații membre FIFA vor primi în următorii patru ani mai mult decât dublu față de precedentul ciclu, potrivit Associated Press.

Au luat câte 10 milioane de dolari între 2022 și 2026.

Vor lua încă 15 de milioane suplimentari.

FRF va încasa 25 de milioane $ în perioada 2027-2031.

Scopul celor 25 de milioane pentru FRF

Fiecare membru al Consiliului FIFA, inclusiv Răzvan Burleanu, a aflat de acest plan înaintea reuniunii de azi de la Zurich.

The Times susține că, din suma totală, 10 milioane sunt destinați costurilor operaționale, 10 milioane pentru proiecte specifice și 5 milioane pentru fotbalul feminin și de juniori/tineret.

„Federațiile vor continua să-și definească propriile priorități, cu anumite criterii adăugate la scopul fondurilor distribuite”, scrie în documentul trimis membrilor Consiliului FIFA.

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