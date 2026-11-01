„E vina mea!”  Filipe Coelho sare în apărarea jucătorului de la U Craiova » Revenirea unui titular, amânată +8 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„E vina mea!” Filipe Coelho sare în apărarea jucătorului de la U Craiova » Revenirea unui titular, amânată

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 19:55
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 20:39
  • U Craiova - FC Botoșani 2-1. Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul oltenilor, a reacționat după victoria echipei sale din etapa #14 a Superligii.
  • Tehnicianul i-a luat apărarea portarului Laurențiu Popescu (29 de ani), după ce a greșit la golul lui FC Botoșani.
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În minutul 51, Ștefan Bodișteanu a marcat golul de 2-1, după o eroare imensă a portarului de la U Craiova.

Deși șutul nu a fost unul puternic, Popescu a scăpat mingea printre mâini și nu a mai putut evita golul.

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U Craiova - FC Botoșani 2-1. Filipe Coelho i-a luat apărarea lui Popescu: „E vina mea”

Filipe Coelho a ales să nu-l critice pe Laurențiu Popescu și și-a asumat întreaga vină pentru golul primit de Craiova.

„Sunt încă trei puncte importante. Ăsta era obiectivul. Am avut o abordare bună în prima repriză, însă este o victorie evidentă. E clar că am scăzut nivelul în finalul reprizei a doua. Este o victorie meritată.

Nu am luat cele mai bune decizii când am fost pe contraatac, era esențial să controlăm jocul.

Am primit un gol, singurul din ultimele meciuri. Este un gol ciudat, dar face parte din meci. Nu le-am oferit însă prea multe șanse.

Vom analiza și evident sunt lucruri de îmbunătățit. Nu îl văd pe Popescu vinovat”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

Când luăm goluri e vina mea. Sunt portari foarte buni, el cu Sava și Isenko. Sunt foarte mulțumit de Popescu. A comis o eroare dar pe parcursul partidei a făcut foarte multe lucruri bune. Deci e vina mea. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

FOTO. Gafa lui Laurențiu Popescu la golul lui Bodișteanu

Gafa lui Laurențiu Popescu din meciul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport 1
Gafa lui Laurențiu Popescu din meciul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (8 imagini)

Gafa lui Laurențiu Popescu din meciul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport 1 Gafa lui Laurențiu Popescu din meciul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport 1 Gafa lui Laurențiu Popescu din meciul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport 1 Gafa lui Laurențiu Popescu din meciul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport 1 Gafa lui Laurențiu Popescu din meciul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport 1
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Filipe Coelho, despre Adrian Rus: „Încă nu e pregătit să joace”

Antrenorul Craiovei a vorbit și despre situația lui Adrian Rus, care s-a accidentat la finalul lunii august și care a revenit acum la antrenamente.

„L-am adus să fie cu noi. E pe final de recuperare, e cu grupul. L-am pierdut pe stoperul francez (n.r. - Roux), ceea ce înseamnă că trebuie să găsim soluții.

Este esențial că Rus revine și acoperă acea poziție, dar acum nu este pregătit să joace toate minutele.

Vedem cum se vor petrece lucrurile în continuare. Suntem fericiți că revine, dar încă nu e pregătit să joace”, a mai spus Coelho.

Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (19).jpg
Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (19).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
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Întrebat dacă și-ar dori ca U Craiova să încheie această etapă pe primul loc, Coelho a transmis:

„Nu. Pentru mine este important să o luăm pas cu pas. Să acumulăm cât mai multe puncte. Sunt mulți antrenori buni, la fel sunt și echipele. E clar că va fi greu, dar trebuie să luptăm pentru puncte”.

Grație victoriei cu FC Botoșani, campioana României a urcat pe primul loc în Superliga, cu 32 de puncte. Dinamo poate redeveni lider dacă o învinge în această seară pe UTA Arad.

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