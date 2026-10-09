„A interzice nu înseamnă a proteja” Clubul Flamengo protestează împotriva restricționării pariurilor sportive în Brazilia
Campionate

„A interzice nu înseamnă a proteja” Clubul Flamengo protestează împotriva restricționării pariurilor sportive în Brazilia

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 11:25
  • Clubul brazilian Flamengo a afișat mesajul pe tricourile jucătorilor în partida cu Santos (scor 2-2), după ce președintele Luiz Inacio Lula da Silva a semnat o măsură care interzice activitatea platformelor de pariuri online.
  • Decizia afectează contractele de sponsorizare ale echipelor și este contestată în instanță de operatorii din domeniu.
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Flamengo a intrat pe teren cu un mesaj împotriva interzicerii pariurilor sportive online în Brazilia la partida cu Santos, disputată pe stadionul Vila Belmiro, în cadrul campionatului național.

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Clubul Flamengo protestează împotriva interzicerii pariurilor sportive în Brazilia

Sloganul „Proibir não é proteger” („A interzice nu înseamnă a proteja”) a fost imprimat pe tricourile jucătorilor, sub emblema clubului, în spațiul rezervat în mod obișnuit sponsorului principal, Betano.

Mesajul a apărut și pe panourile publicitare din jurul terenului.

Același mesaj fusese utilizat anterior pe panourile publicitare ale stadionului Morumbi, în timpul partidei dintre Sao Paulo și Santos (scor 1-2) din 2 octombrie.

Interdicția semnată de președintele Lula

Măsura contestată de club a fost semnată de președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva pe 25 septembrie 2026.

Ordonanța provizorie nr. 1.394/2026 interzice exploatarea, oferirea, intermedierea și publicitatea pariurilor cu cote fixe pe teritoriul Braziliei.

Prevederile vizează atât pariurile sportive, cât și jocurile de noroc online și se aplică inclusiv autorizațiilor acordate de statele federale și de Districtul Federal.

Platformele autorizate au trebuit să își înceteze activitatea începând cu 6 octombrie. Operatorii au avut termen până la 5 octombrie pentru a le permite utilizatorilor să retragă voluntar banii din conturi.

Ulterior, companiile au fost obligate să transmită instituțiilor financiare informațiile despre soldurile rămase, pentru ca băncile să poată restitui fondurile în perioada 9–14 octombrie.

Interdicția se extinde și asupra publicității comerciale și a contractelor de sponsorizare.

Noile campanii au fost interzise de la publicarea actului normativ, iar materialele publicitare și contractele existente au putut fi menținute numai până la 5 octombrie, potrivit calendarului anunțat de guvern.

Executivul a justificat măsura prin efectele sociale și financiare asociate jocurilor de noroc, inclusiv dependența și îndatorarea familiilor.

Datele prezentate de guvern indică o creștere de aproximativ 140% a consultațiilor și intervențiilor legate de jocul patologic și problemele asociate pariurilor între 2018 și 2025. Aceste cifre au fost invocate în cadrul argumentației oficiale pentru restricționarea sectorului.

Cluburile avertizează asupra pierderilor din sponsorizări

Interdicția afectează direct cluburile de fotbal care au încheiat contracte comerciale cu operatori de pariuri.

Flamengo, unul dintre cele mai importante cluburi din Brazilia, avea Betano drept sponsor principal, iar numele companiei ocupa în mod obișnuit partea centrală a tricoului.

Pierderile financiare cumulate ale cluburilor din prima ligă braziliană ar putea depăși un miliard de reali (177 de milioane de euro), ca urmare a suspendării sau încetării contractelor de sponsorizare din sectorul pariurilor.

Mai multe echipe s-au opus măsurii și au semnalat impactul asupra bugetelor lor.

Sloganul „A interzice nu înseamnă a proteja” a fost folosit și în campaniile de comunicare ale unor organizații din industria pariurilor, inclusiv Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) și Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR).

Operatorii de pariuri au început acțiunile în instanță

Aplicarea interdicției a generat și dispute juridice între autorități și companiile din domeniu. O instanță federală din Sao Paulo a acordat companiei Stake o măsură provizorie care îi permite să își mențină site-ul operațional până la 25 octombrie, data turului al doilea al alegerilor prezidențiale.

Instanța a considerat că operatorul trebuie să beneficieze de o perioadă de adaptare care să țină cont de investițiile realizate și de autorizația obținută anterior. Judecătoarea a respins însă solicitarea companiei de a continua activitatea până în 2029.

Stake a declarat că a plătit 30 de milioane de reali pentru licență, a vărsat 87,8 milioane de reali (aproximativ 15,6 milioane de euro) în capitalul social al filialei locale și a realizat investiții de peste 128,2 milioane de reali (22,7 milioane de euro) în Brazilia. Compania a invocat și riscul asupra locurilor de muncă ale celor angajaților locali.

Avocatul General al Uniunii a anunțat că va contesta hotărârea. Decizia favorabilă Stake nu anulează interdicția pentru ceilalți operatori și nu reprezintă o hotărâre definitivă privind constituționalitatea măsurii.

Parlamentul are la dispoziție până la 120 de zile pentru a vota textul. În paralel, guvernul a transmis legislativului un proiect de lege care prevede introducerea unor infracțiuni specifice pentru exploatarea pariurilor, promovarea acestora și facilitarea tranzacțiilor financiare asociate.

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