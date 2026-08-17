Unde e problema la FCSB Florentin Petre, despre rezultatele dezamăgitoare ale roș-albaștrilor: „Se întâmplă ceva acolo”

Florentin Petre (50 de ani), legendă a lui Dinamo și ex-antrenor secund acolo, a comentat situația de la FCSB, care nu s-a calificat în play-off sezonul trecut și a fost eliminată în turul 2 preliminar din Conference League în actuala stagiune.

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Deși a evoluat în play-out anul trecut, FCSB s-a redresat pe final de sezon și a obținut calificarea în Conference League.

Parcursul european al echipei lui Marius Baciu nu a durat prea mult, fiind eliminată de Auda (Letonia) cu scorul de 3-7 la general.

Florentin Petre: „Poți să faci tu tactici și antrenamente de pe stratosferă, dacă în vestiar ai probleme”

Florentin Petre consideră că problema celor de la FCSB vine din vestiar și nu din lipsa eficienței antrenamentelor.

„Când vezi atât calitatea individuală a jucătorilor, îți dai seama că, teoretic, vorbim de un lot foarte bun. Dar vine o echipă peste tine și te bate de nici nu știi pe unde să scoți cămașa.

E ceva din interior, de undeva, se întâmplă ceva acolo. În orice echipă, dacă nu ai un grup unit în vestiar și dacă nu îți cântă toți aceeași partitură, nu o să ai succes. Pentru că de acolo pleacă totul, din vestiar.

Fotbalistic vorbind, dacă toți sunt uniți și trag la aceeași căruță, aproape că nu mai contează atât de mult antrenorul și strategiile.

Astea sunt pentru anumite repere de joc, de pregătire fizică, de tactică, dar poți să faci tu tactici și antrenamente de pe stratosferă, dacă în vestiar ai probleme, iar jucătorii nu sunt uniți... ”, a declarat Petre, conform sport.ro.

FOTO: FCSB - Auda 2-3, în meciul tur de la București

Florentin Petre, despre Dennis Politic: „Are calitate, dar totul pleacă de la cap”

Fostul „secund” de la Dinamo a vorbit și despre situația lui Dennis Politic, care nu a reușit să se impună la formația roș-albastră, iar Gigi Becali a spus recent că vrea să-l cedeze chiar și gratis.

„Noi încercam la Dinamo să-l motivăm și să-l aducem la un nivel psihic și fizic cât mai bun... Are calitate, dar totul pleacă de la cap.

Dacă nu ești bine pregătit psihic, degeaba ești pregătit din celelalte punctele de vedere. Psihicul trebuie să te ajute să treci peste orice moment dificil”, a mai spus Florentin Petre.

FOTO: Golul marcat de Dennis Politic în Csikszereda - FCSB 0-2

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