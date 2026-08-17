„O declarație nesimțită!”  Ilie Năstase l-a criticat pe Ciprian Ciucu după ce a ironizat-o pe FCSB: „Nu știe nici cum îl cheamă”

Ilie Năstase (80 de ani), fost mare tenismen român, a avut o reacție dură la adresa lui Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei, după ce edilul a ironizat-o pe FCSB.

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Sâmbătă, Ciucu a fost întrebat când se va putea juca din nou fotbal pe Arena Națională. În răspunsul său, edilul a lansat „săgeți” spre FCSB, evitând să pronunțe numele echipei:

„O să fie gata, se joacă acest meci între Dinamo și cealaltă echipă și asta e tot, dar în rest se va juca”.

Ilie Năstase: „Din punctul meu de vedere, e o declarație nesimțită!”

Ilie Năstase consideră că declarația lui Ciprian Ciucu a fost una „nesimțită” și l-a criticat dur pe primarul Capitalei.

„Din punctul meu de vedere, e o declarație nesimțită! O declarație a unui om care nu se pricepe la sport. Dacă aș fi în locul lui, nu aș face o asemenea declarație. Mai bine și-ar vedea de treaba lui la primărie, că vedeți ce probleme sunt prin București.

De ce s-a mutat derby-ul la Cluj? Că a vrut FCSB? Stadionul ăla (n.r. Arena Națională) era plin, dacă se juca acolo. Nu-i normal! Nu se vrea bine în niciun fel. Dacă politicienii declară așa ceva, vă dați seama cum se înțeleg acolo, prin Parlament, să facă prostii între ei?

Nici nu știu cine este Ciucu ăsta, e primar? Păi, probabil că nu știe de capul lui. Cred că nu știe nici cum îl cheamă. La alegeri, i-a învins pe bucureșteni, domne! Cum să ironizezi o echipă care a câștigat Cupa Campionilor?! Suntem de râs!”, a declarat Ilie Năstase, conform prosport.ro.

Nu e prima dată când Ciucu trimite „săgeți” spre FCSB. În 2022, când clubul Steaua a împlinit 75 de ani, a postat pe Facebook un mesaj de la mulți ani în calitate de primar al sectorului 6 pe care l-a încheiat cu: „PS: Echipa aia din Berceni nu e Steaua”.

Un an mai târziu, tot pe Facebook, o ironiza din nou pe FCSB, în comentarii în răspunsul către un fan: „Steaua este o echipă din Sectorul 6. Echipa ailaltă nu e de la noi, nu are treabă cu noi, e în altă localitate”.

Și anul trecut, după ce a câștigat alegerile la Primăria Capitalei, a evitat să vorbească despre FCSB când s-a ajuns la subiectul fotbal: „FCSB este... mă băgați în asta și nu mai ies ca politician”.

Mihai Stoica, replică pentru Ciprian Ciucu: „Sper să ne deschidă porțile, îi e silă să pronunțe numele echipei”

Declarația edilului a stârnit și furia lui Mihai Stoica, oficialul FCSB, care a avut o replică acidă la adresa lui Ciucu.

Când a fost întrebat dacă partida cu Petrolul, programată în etapa #9, se va desfășura pe Arena Națională, Mihai Stoica a spus:

„Da, vom solicita cu respect Ligii Profesioniste de Fotbal, dacă se poate, ca meciul să fie programat luni (n.r. - pe 14 septembrie), pentru a fi siguri că putem juca (Arena Națională va fi indisponibilă și în weekendul 11-13 septembrie).

Sper să ne deschidă porțile domnul primar. Știu că nu existăm pentru dumnealui, că îi e silă și să pronunțe numele echipei.

Hai că îți spun eu ce a zis primarul Ciucu. Când era primar de sector, a zis: «Ce echipă e aia? Aia e echipă din alt oraș».

Nu, nu e din alt oraș. Domnule primar, este cartierul Berceni al Bucureștiului. Dar pe atunci era la sectorul 6, nu știa foarte bine ce... cine, unde aparține. Acum, fiind primar general, nu știu cât știe.

Poate își rezolvă problemele și o să fie bine. Primarul Ciucu ar trebui să știe că suntem în București. Noi suntem o echipă bucureșteană.

În ultimele declarații a spus că joacă Dinamo cu echipa cealaltă. Îi e silă. Nu e problemă asta”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Bine că s-au pus între timp niște microfoane și s-au auzit chestii”

În luna iunie, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, în care era primar al Sectorului 6.

Primarul general al Capitalei a depus constestație, dar Tribunalul București a respins-o, astfel că măsura a rămas în vigoare. Ciucu neagă acuzațiile, afirmând că unele persoane s-ar fi folosit de numele său.

„Marele Ciucu (n.r. – ironic). E primar general, normal. Sigur că a fost ales. Bine că s-au pus, între timp, niște microfoane și s-au auzit chestii. Sigur că da, prezumția de nevinovăție. Bineînțeles că va dovedi că este neprihănit”, a concluzionat Mihai Stoica.

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