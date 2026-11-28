Florin Gardoș (38 de ani), fostul fundaș de la FCSB, a analizat evoluțiile atacantului Denis Drăguș (27 de ani) în tricoul roș-albaștrilor.

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Drăguș a fost principala țintă a lui Gigi Becali în vară. Adus la FCSB din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărțit de Trabzonspor, atacantul nu s-a impus până acum sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

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Florin Gardoș, despre Denis Drăguș: „Momentul lui deja trebuia să vină”

Denis Drăguș nu a reușit totuși să înscrie primul gol în tricoul roș-albaștrilor, deși a jucat până acum 5 meciuri, iar în două dintre acestea a fost integralist.

Gardoș l-a criticat pe atacant pentru fazele în care se complică prea mult și pierde în cele din urmă mingea.

„L-am văzut de când a venit că vrea să facă mult prea mult și cred că toată lumea a cam văzut același lucru. Mi-e greu să cred că n-are discuții Laurențiu Reghecampf cu el și nu îi spune: «Bă, joacă mai simplu, nu te mai complica atât de mult».

El arată clar niște calități, arată că depășește foarte ușor un adversar, doar că vrea și pe al doilea, și pe al treilea și pe al patrulea. Momentul lui deja trebuia să vină, părerea mea.

Nu știu cât de mult resimte presiunea asta a salariului. Din ce am văzut în ultimele meciuri a avut genul de incursiuni pe care le-a avut și Florin Tănase”, a declarat Florin Gardoș, citat de sport.ro.

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Pentru FCSB urmează duelul cu Csikszereda din această seară, din etapa #17 din Superliga, meci în care Denis Drăguș are șanse să marcheze primul său gol în tricoul roș-albaștrilor.

Partida de pe Stadionul Steaua va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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