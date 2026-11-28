FCSB și Csikszereda se întâlnesc în Ghencea pe ninsoare și la temperaturi sub zero grade. Din cauza vântului, temperatura resimțită a coborât la -11 grade înaintea partidei.

Cu o oră înainte de meci, doar câțiva suporteri își făcuseră apariția în tribune, printre rândurile de scaune înghețate.

Un tractor a intrat pe gazon pentru a îndepărta zăpada, în timp ce angajații stadionului au intervenit cu lopețile, inclusiv în jurul porților.

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Cu o oră înainte de FCSB - Csikszereda, tabela din Ghencea aștepta înghețată startul meciului, iar sub reflectoare se putea vedea cât de tare ningea.

Vântul mătura fulgii deasupra terenului și îi împingea până în tribune, direct în fața celor câțiva fani care ajunseseră devreme. Nu mulți, îți trebuie curaj să pleci de acasă într-o sâmbătă seară ca să te grăbești la stadion pe o așa vreme.

În primele rânduri, inclusiv în zona VIP, zăpada se prinsese de spătarele scaunelor, de cotiere și de suporturile pentru pahare. Scaunele roșii, albastre și gri aveau toate aceeași margine albă.

Temperatura era sub zero grade, iar vântul făcea ca frigul să se simtă ca la -11 grade, mult sub ce te-ai aștepta să înduri la un meci de final de noiembrie în București.

Tractor pe gazon, lopeți în jurul porților

În imaginile surprinse de GOLAZO.ro, gazonul arată ca un teren vărgat. Fâșiile verzi pe unde trecuse tractorul se văd clar lângă porțiunile încă albite de ninsoare.

Cu glugile trase, angajații stadionului îndepărtau zăpada cu lopețile de lângă porți și de-a lungul liniilor de marcaj. Cert e că din acest punct de vedere nu va fi nicio problemă în această seară. Gazonul va fi pus la punct pentru primul fluier.

Sus, în tribune, scaunele erau încă aproape toate goale. Pentru cei care urmau să vină la meci, frigul se făcea simțit încă de la intrarea în sector.

Vântul împingea ninsoarea sub acoperiș și, înainte să se așeze, spectatorii aveau de scuturat zăpada de pe scaune.

Cum nici vremea nu e bună, nici adversarul nu e unul atractiv, dar nici forma echipei lui Reghecampf nu e de invidiat, doar câteva mii de suporteri sunt așteptați de la 20:00 în Ghencea.

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