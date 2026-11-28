FCSB s-a impus în fața celor de la Csikszereda, scor 2-0, în etapa #17 din Superliga.

În urma acestei victorii, echipa lui Laurențiu Reghecampf a urcat pe locul 7, cu 25 de puncte.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida din Ghencea a fost echilibrată la început, cu ocazii periculoase la ambele porți. FCSB a început să domine treptat partida și a reușit să deschidă scorul în minutul 38.

FCSB, prima victorie după o serie de coșmar

Risto Radunovic a executat un corner de pe partea stângă. La capătul centrării s-a aflat Joyskim Dawa, care a trimis mingea în plasă după o lovitură de cap. A fost primul gol al roș-albaștrilor după 4 partide în care nu au înscris.

În prelungirile primei reprize, FCSB a primit un penalty după un henț în careu al lui Odor. Denis Drăguș a executat, dar Pap a ghicit colțul și a apărat șutul.

Mingea a fost respinsă însă înapoi la atacantul roș-albaștrilor, care a înscris cu poarta goală și a bifat prima sa reușită la echipa pregătită de Reghecampf.

FCSB a dominat jocul în repriza a doua, dar nu a mai reușit să fructifice ocaziile pe care le-a avut. Csikszereda nu a pus pericol la poarta lui Ștefan Târnovanu, iar roș-albaștrii au obținut prima victorie după patru meciuri consecutive fără victorie și fără gol marcat.

FCSB - Csikszereda 2-0

Au marcat: Dawa (38), Drăguș (45+1)

2.029 de spectatori au fost prezenți în Ghencea

Partida este prelungită cu minimum 2 minute.

Min. 85 - Szalay a încercat să-l surprindă pe Târnovanu de la mare distanță, însă șutul jucătorului de la Csikszereda a trecut pe lângă poartă.

Min. 77 - O înlocuire și la FCSB: Boutoutaou a intrat în locul lui Ofri Arad.

Min. 75 - Schimbare la Csikszereda: Iese Lima și intră Stahl.

Min. 71 - FCSB obține un corner după ce un fundaș de la Csikszereda a respins în afara terenului centrarea lui Cisotti.

Min. 65 - Jucătorii de la Csikszereda încearcă să reducă din diferență, însă roș-albaștrii se apară perfect și îndepărtează pericolul.

Min. 49 - Alexandru Stoican a avut o acțiune personală foarte bună. A plecat cu mingea din propriul teren, a înaintat și a șutat de la mare distanță, dar fără ca balonul să prindă spațiul porții.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză în Ghencea.

Min. 45+1 - GOL FCSB (2-0). Roș-albaștrii au primit un penalty după un henț în careu al lui Odor. Pap a apărat șutul lui Denis Drăguș, dar mingea s-a întors la atacant, iar acesta a înscris din a doua încercare.

Min. 38 - GOL FCSB (1-0). Joyskim Dawa a deschis scorul în Ghencea, în urma unei lovituri de cap din centrarea lui Radunovic de pe partea stângă.

Min. 31 - Paszka a primit primul cartonaș galben al partidei, după ce i-a pus o piedică lui Joao Paulo.

Min. 25 - FCSB a obținut un corner de pe partea dreaptă, dar centrarea lui Radunovic a fost prinsă fără probleme de Pap. Faza a continuat apoi cu o ocazie uriașă ratată de Stoian.

Min. 16 - Denis Drăguș a fost aproape să deschidă scorul, dar șutul acestuia din interiorul careului a trecut mult pe lângă poarta lui Pap.

Min. 11 - Șutul lui Lima din lovitură liberă a fost respins de jucătorii de la FCSB în corner. Ciucanii se pregătesc să execute încă o lovitură de la colț.

Min. 2 - Primul corner al partidei este obținut de Csikszereda.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Joao Paulo, Stoian, Drăguș - Miculescu

: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Joao Paulo, Stoian, Drăguș - Miculescu Rezerve : M. Popa, Arad, Popescu, Batubinsika, Gnahore, Toma, Cisotti, Stancu, Garita, Avram, Boutoutaou, D. Popa

: M. Popa, Arad, Popescu, Batubinsika, Gnahore, Toma, Cisotti, Stancu, Garita, Avram, Boutoutaou, D. Popa Antrenor : Laurențiu Reghecampf

: Laurențiu Reghecampf Csikszereda : Pap - Odor, Palmeș, Trif, Paszka - Csuros - Lima, Horvath, Nyitra, Czekus - Kukovec

: Pap - Odor, Palmeș, Trif, Paszka - Csuros - Lima, Horvath, Nyitra, Czekus - Kukovec Rezerve : Karacsony, Hegedus, Vukovic, Szilard, Jebari, Toth-Pal, Tajti, Mathe, Magyar, Stahl, Eppel, Szalay

: Karacsony, Hegedus, Vukovic, Szilard, Jebari, Toth-Pal, Tajti, Mathe, Magyar, Stahl, Eppel, Szalay Antrenor : Valentin Suciu

: Valentin Suciu Stadion : Steaua (București)

: Steaua (București) Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți: Birdes Romica Ionut și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR: Porumbel Valentin. Arbitru AVAR: Dima Iulian

Zăpadă care s-a adunat în cursul zilei de astăzi pe gazon este îndepărtată de mai multe persoane cu ajutorul lopeților și mai multor utilaje.

Înaintea duelului din Ghencea, FCSB ocupă locul 9 în campionat, cu 22 de puncte acumulate după 16 etape. De cealaltă parte, Csikszereda se află pe ultima poziție în Superliga, cu doar 6 puncte.

Laurențiu Reghecampf, categoric: „Obligați să câștigăm”

Antrenorul roș-albaștrilor a transmis clar că echipa sa nu își mai permite pași greșiți și a primit două vești bune înaintea partidei de pe stadionul Steaua: Juri Cisotti și Arnold Garita sunt din nou la dispoziția sa, după accidentările suferite.

„Va fi un meci foarte important pentru noi, suntem obligați să câștigăm mâine seară. Vom intra pe teren cu acest gând. Vom fi conectați la ceea ce avem de făcut.

Vești bune sunt, reintră doi jucători importanți, Cisotti și Garita. Am avut o săptămână și am discutat ce nu am făcut bine la Pitești”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Tehnicianul se așteaptă ca formația din Miercurea Ciuc să adopte o strategie asemănătoare celei folosite de FC Argeș în etapa precedentă, când FCSB a remizat, scor 0-0.

„Pentru noi nu va fi un meci lejer. Știm foarte bine ce ne așteaptă, adversarii caută mereu să țină de rezultat. Așa a fost și la Pitești, e normal, fiecare echipă are planul ei și face în așa fel încât să ne pună probleme. Trebuie să câștigăm cele trei puncte”.

Întrebat și despre condițiile meteorologice în care s-ar putea disputa partida, Reghecampf a răspuns în versuri, cu zâmbetul pe buze: „Poa’ să ningă, poa’ să plouă, FCSB dă două!”.

Detalii interesante înainte de FCSB - Csikszereda

Patru succese, două rezultate de egalitate și două înfrângeri (1-3 cu UTA, 0-1 cu Corvinul) este palmaresul înregistrat de bucureșteni în sezonul curent din postura de gazde, scrie lpf.ro.

Ciucanii au pierdut șapte dintre cele opt deplasări din campionatul actual, singurul punct scos pe teren advers fiind cel de la Galați, 1-1 cu Oțelul (16 octombrie 2026).

Numai 19 % dintre șuturile expediate de FCSB pe spațiul porții adverse s-au transformat în goluri (20 din 105 șuturi pe poartă), un procent mai slab înregistrând doar FK Csikszereda (15,8 %).

Gruparea din Miercurea Ciuc are cea mai mică medie a posesiei din campionat, doar 41,6 %, capitol la care FCSB se clasează pe trei (57,3 %).

FCSB și FK Csikszereda s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de patru ori, de două ori s-au impus roș-albaștrii, un joc a fost câștigat de gruparea din Miercurea Ciuc, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Prima dispută a avut loc pe 14 septembrie 2025, FK Csikszereda - FCSB 1-1.

Cea mai recentă întâlnire din Superligă s-a consemnat pe 26 iulie 2026, FK Csikszereda - FCSB 0-2, goluri marcate de Risto Radunovic și Dennis Politic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport