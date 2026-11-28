Cu doar câteva zile înainte de Ziua Națională a României, David Popovici (22 de ani) a vorbit despre ce înseamnă patriotismul pentru el.

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Campionul olimpic le-a transmis românilor că atașamentul față de țară nu trebuie să se rezume la declarații, ci trebuie să se reflecte în acțiunile fiecăruia.

David Popovici: „Patriotismul nu înseamnă să vorbești tot timpul despre cât de mândru ești de țara ta”

„Le-aș reaminti (n.r. - românilor), dacă-mi permit, că patriotismul nu înseamnă neapărat să vorbești tot timpul despre cât de mândru ești de țara ta. Și să repeți asta în fiecare zi.

Patriotismul, după părerea mea, înseamnă să arăți că îți pasă de locul din care vii și să încerci să faci tot ceea ce îți stă în putere pentru a-l lăsa un loc mai bun.

Și eu, în același timp, încerc să fac asta, încerc să acționez”, a declarat David Popovici, citat de tvr.ro.

FOTO. David Popovici la Gala Burselor DAR 2026

David Popovici: „Multă muncă!”

Popovici a vorbit și despre obiectivele sale pentru anul următor.

„Planurile mele pentru 2027 au rămas exact aceleași ca la fiecare sfârșit de an, din anii trecuți, și anume să avem grijă să ne antrenăm cât de bine putem, pentru că doar așa putem obține rezultatele pe care ni le dorim.

Adică, secretul a rămas în continuare… niciun secret. Multă muncă!”, a mai spus David.

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