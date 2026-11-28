Impresarul Bogdan Apostu (44 de ani) a oferit noi detalii despre stadiul negocierilor dintre FCSB și Ammar Ramadan (25 de ani), aripa stângă a celor de la Dunajska Streda.

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Fotbalistul sirian a fost propus de Bogdan Apostu la FCSB la mijlocul lunii noiembrie, dar Gigi Becali nu a fost de acord să achite un comision de 350.000 de euro pentru a oficializa această mutare.

Noi detalii despre negocierile dintre FCSB și Ammar Ramadan: „Nu poate costa doar un milion”

Bogdan Apostu a dezvăluit că Gigi Becali i-ar fi propus jucătorului un contract valabil pe un sezon și un salariu asemănător cu cel de la actuala sa echipă, Dunajska Streda, liderul din campionatul Slovaciei.

Sirianul ar câștiga aproximativ 400.000 pe sezon în acest moment, iar patronul FCSB i-ar fi oferit 450.000 de euro.

„Îl cunosc de un an și jumătate (n.r. pe Ammar Ramadan). Am o relație bună cu agentul lui, care mi-a spus să-l urmăresc cu atenție. Azi, cifrele lui sunt fabuloase.

Eu nu comentez ce spune domnul Becali. Dar, dacă tot ați deschis subiectul, v-aș întreba cât ar costa acest jucător dacă ar fi al FCSB-ului.

Trage echipa după el. Are 23 de goluri și assisturi în 17 meciuri în acest sezon. Dacă ar fi avut aceste cifre ca jucător al FCSB-ului, imaginați-vă cât ar fi costat.

Cu cifrele astea, acest jucător nu poate costa doar un milion, cât e clauza. Realitatea este puțin distorsionată.

Jucătorul nu ar accepta oferta pe un singur an, cum i s-a propus. În plus, nici același salariu pe care îl are și acolo nu este motivant. Are și alte oferte avantajoase.

Nu are nicio legătură acest caz cu Boutoutaou și cu agenții lui. Nu e problema mea, dar faptul că un jucător nu a reușit, nu trebuie să-i stigmatizeze pe ceilalți care urmează. Fotbalul nu se termină nici la Ramadan, nici la FCSB”, a declarat Bogdan Apostu, conform digisport.ro.

Eu am propus un jucător foarte bun. Are cele mai bune cifre, din campionatele normale ale Europei, dintre fotbaliștii de la mijloc în sus. Acum are 400.000 de euro pe sezon. Dunajska Streda este un fel de Sepsi, este deținută de un om de afaceri din Ungaria, foarte bogat. Bogdan Apostu, impresar

Ammar Ramadan evoluează la Dunajska Streda din vara anului 2022, când a fost transferat de la echipa a doua a lui Ferencvaros.

Sirianul are un sezon de vis în Slovacia. În actuala stagiune, jucătorul de bandă stângă a marcat 13 goluri și a oferit 11 pase decisive în 21 de meciuri jucate.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Ammar Ramadan, conform Transfermarkt

Vineri, Gigi Becali a precizat că se implică personal în campania de transferuri a echipei și că un jucător i-a atras atenția, însă nu este dispus să achite suma cerută de club.

FCSB a realizat deja primul transfer al iernii

FCSB și-a asigurat serviciile internaționalului moldovean Petru Popescu, atacant legitimat la Petrocub Hîncești.

Formația din Republica Moldova a confirmat transferul pe 20 noiembrie, iar fotbalistul urmează să se alăture lotului pregătit de Laurențiu Reghecampf la începutul anului 2027.

Gigi Becali a anunțat că va plăti 250.000 de euro în schimbul atacantului, care va încasa un salariu lunar de 10.000 de euro.

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