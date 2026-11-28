Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al CFR Cluj, a dezvăluit că Lorenzo Biliboc (20 de ani) este de vânzare.

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Atacantul a ajuns în Gruia în vara anului 2025, după ce a fost transferat de la academia lui Juventus.

Născut la Torino, Biliboc a profitat de oportunitățile primite în contextul regulii U21 și a avut evoluții apreciate. În 59 de apariții, a înscris de 10 ori și a livrat 4 pase decisive, prestațiile sale atrăgând interesul mai multor formații.

Răzvan Zăvăleanu a anunțat că Lorenzo Biliboc este de vânzare

În contextul în care CFR Cluj se află în insolvență, formația din Gruia a precizat că Biliboc ar putea pleca, dacă pe numele său va sosi o ofertă bună.

„Este luată în calcul vânzarea oricărui jucător, dar ca într-o activitate normală. Noi am mai avut oferte pentru Biliboc în ultima fereastră de transferuri, dar nu le-am dat curs pentru că nu au fost satisfăcătoare. Mersul va fi același și acum în iarnă.

Trebuie să înțelegem că nu este o situație de disperare la CFR, care să impună vânzarea cu orice preț a unor jucători. Nu!

Vom vinde jucători, doar dacă vor fi oferte bune, care să ne convină. La fel cum se întâmplă la orice club de fotbal”, a spus Zăvăleanu, citat de digisport.ro.

Potrivit sursei citate, Ioan Varga ar dori 3.000.000 de euro în schimbul lui Biliboc.

1.500.000 de euro este cota lui Biliboc, potrivit transfermarkt.ro

Lorenzo Biliboc nu a fost în lot la remiza celor de la CFR Cluj, scor 0-0, pe terenul celor de la FC Voluntari.

Lorenzo Biliboc ar putea ajuta la U Cluj

„Șepcile roșii” s-au întărit odată cu transferul lui Nicolae Stanciu, însă par să nu se limiteze la doar la această mutare.

Pe lângă ținta Andrei Burcă, stabilită anterior, au apărut informații conform cărora Biliboc și Deian Sorescu s-ar afla și ei pe lista pentru iarnă.

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