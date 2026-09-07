Cine transmite meciurile României  Unde se pot urmări la TV duelurile „tricolorilor” din Liga Națiunilor
Naționala României
Nationala

Cine transmite meciurile României Unde se pot urmări la TV duelurile „tricolorilor” din Liga Națiunilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 19:51
  • La finalul lunii septembrie, naționala pregătită de Gheorghe Hagi (61 de ani) își va începe parcursul în Liga Națiunilor.
  • Unde se vor putea urmări aceste partide, mai jos în articol.
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Pe 25 septembrie, România va juca în deplasare cu Suedia, fiind și primul meci oficial cu Hagi pe bancă.

În prima fereastră internațională, „tricolorii” vor mai disputa partidele cu Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

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Cine transmite meciurile naționalei României din Liga Națiunilor

Cele 6 meciuri ale naționalei lui Gheorghe Hagi vor putea fi urmărite liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Antena 1 a achiziționat în 2024 drepturile de televizare pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminarii de Euro 2028.

Unde se vor vedea viitoarele meciuri ale naționalei României

ANCOMPETIȚIEPOST TV
2026Liga NațiunilorAntena 1
2027Preliminarii CE 2028Antena 1
2028Liga NațiunilorAntena 1

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Detalii despre biletele pentru România - Suedia

În urmă cu câteva zile, FRF a anunțat că au fost puse în vânzare biletele pentru meciul România - Suedia, programat pe 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Duelul cu Suedia va fi primul meci oficial disputat de naționala României pe teren propriu, cu spectatori, de la revenirea lui Gică Hagi.

Pe 28 septembrie, „tricolorii” vor juca acasă cu Bosnia, dar partida se va disputa cu porțile închise.

Luni, Federația a anunțat că, în primele trei zile de la punerea în vânzare a tichetelor, 15.000 de suporteri și-au rezervat deja locul la acest meci.

Lotul preliminar al României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor

Convocările preliminare pentru această acțiune includ atât fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, cât și jucători din Superliga, urmând ca lotul final să fie anunțat în apropierea reunirii programate în 20 septembrie, la CNF Mogoșoaia, conform frf.ro.

Printre surprizele anunțate de Gheorghe Hagi se numără Andrei Mărginean (Dinamo), Rareș Ilie (Mantova), Alexandru Musi (Dinamo) și Ianis Stoica (Estrela Amadora), jucători convocați în premieră la naționala mare.

O altă convocare neașteptată este portarul Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin). Acesta are o singură selecție, în 2016, într-un amical cu Rusia pierdut de „tricolori” cu 1-0, când a fost rezervă neutilizată.

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

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