15% ajunge la CS Dinamo! Schimbări istorice la clubul din Liga 1 » Cine ar urma să devină președinte al „câinilor”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 18:45
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 18:47
  • Dinamo traversează o perioadă de transformări importante, care vizează și structura de conducere a formației.
  • CS Dinamo, clubul MAI, ar urma să primească aproximativ 15% din acțiunile SC Dinamo, formația din Liga 1.

În plus, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al clubului din Liga 1 ar urma să fie numit un fost internațional, devenit legendă a „câinilor roșii”.

CS Dinamo va deține 15% din clubul din Liga 1

Lucrările pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare” au început oficial pe 19 ianuarie. Întreaga investiție va ajunge la aproximativ 172 de milioane de euro.

Arena va fi administrată de CS Dinamo, iar echipa din Superliga va evolua pe noua arenă, cu o capacitate de 25.000 de locuri, pe baza unui contract de închiriere.

Cele două entități au pus la cale un plan care a fost deja aprobat de Red&White, acționarii majoritari de la SC Dinamo, și în urma căruia prosport.ro susține că CS Dinamo va primi:

  • 8% din acțiuni de la Asociația Peluza Cătălin Hîldan (suporterii)
  • 2% de la Red&White (deține 72,8% din acțiuni)
  • 5% prin diluarea acționarului Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, care va fi oficializată în Adunarea Generală a Acționarilor SC Dinamo 1948 SA, în februarie

După aceste modificări, CS Dinamo va ajunge să dețină în total 15% din acțiunile SC Dinamo.

Ionuț Lupescu, președinte la Dinamo

În ziua în care buldozerele au intrat în „Groapă”, pe 19 ianuarie, Andrei Nicolescu le-a oferit câte un tricou al echipei din Liga 1 lui Ionuț Popa, președintele CS Dinamo și lui Ionuț Lupescu.

Acesta din urmă, care este în prezent președinte de onoare al clubului MAI, ar urma să preia funcția de președinte al Consiliului de Administrație la echipa antrenată în prezent de Zeljko Kopic.

SC Dinamo a făcut primele demersuri necesare pentru fuziune încă din 2024, trimițând o scrisoare de intenție prin care i-a invitat la negocieri pe reprezentanții MAI.

A început demolarea stadionului Dinamo FOTO GOLAZO.ro
A început demolarea stadionului Dinamo FOTO GOLAZO.ro

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

