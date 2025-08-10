Revine în antrenorat Florin Șoavă a preluat banca tehnică a unei echipe din Liga 4

Florin Șoavă (47 de ani) a devenit antrenorul echipei CS Drobeta Turnu-Severin, echipă din Liga 4.

Fostul internațional a debutat cu o victorie pe banca mehedințenilor, împotriva celor de la Sănătatea Beznița Ocol, 2-0.

Ultimul angajament în antrenorat al lui Florin Șoavă a fost în 2013. Atunci, la cârma celor de la Sporting Roșiori, a ratat promovarea în Liga 3.

Florin Șoavă antrenează în Liga 4

Fostul internațional Florin Șoavă a revenit în meseria de antrenor și a preluat banca tehnică a formației CS Drobeta Turnu Severin, din Liga 4.

Gruparea din Mehedinți are obiectivul de a promova în Liga 3. Pentru a reuși acest obiectiv, trebuie să câștige grupa județeană a campionatului și să învingă în barajul de promovare.

Campionatul Ligii 4 Mehedinți este format din 15 formații., dintre care patru sunt din orașul Turnu-Severin. Printre ele se află și clubul Academiei de Fotbal „Flavius Stoican”.

Florin Șoavă, victorie la debutul pe banca lui CS Drobeta Turnu-Severin

Sâmbătă, Florin Șoavă a debutat pe banca tehnică a celor de la CS Drobeta Turnu-Severin, într-un meci amical.

Formația s-a impus cu scorul de 2-0, pe stadionul „Municipal” din Turnu-Severin, împotriva Sănătății Breznița Ocol, goluri Iorgulescu și Brucă, conform liga2.ro.

În trecut, Florin Șoavă a mai pregătit, timp de un sezon, pe Sporting Roșiori și apoi pe CSO Filiași, unde a fost demis după o singură zi

