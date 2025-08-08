Echipament pentru căței FOTO. FRF a lansat un tricou special dedicat celor mai buni prieteni ai omului. Cum arată și cât costă

Federația Română de Fotbal a anunțat lansarea unui echipament special destinat animalelor de companie ale suporterilor naționalei.

Începând de vineri, 8 august, suporterii echipei naționale vor putea achiziționa echipamentul României destinat celor mai buni prieteni ai omului, cățeii.

FRF a lansat un echipament special pentru cei mai loiali suporteri

Suporterii naționalei care vor dori să își îmbrace patrupezii în culorile României vor avea această posibilitate, deoarece FRF a lansat un echipament special pentru animalele de companie.

Tricourile sunt inspirate din echipamentul oficial al naționalei, culoarea galben fiind predominantă.

Echipamentele vor fi disponibile în mai multe dimensiuni, atât pentru cățeii de mici dimensiuni, cât și pentru cei mai mari. De asemenea, tricoul va putea fi achiziționat de pe site-ul oficial al magazinului Federației, magazin.frf.ro.

„Inspirat din culorile tradiționale ale echipei, noul model galben este creat special pentru cei mai buni prieteni ai omului: suporteri patrupede care vor să fie în ton cu restul galeriei!

Lejer, confortabil și ușor de îmbrăcat, tricoul e perfect pentru plimbări, joacă (cu sau fără minge) și, bineînțeles, pentru câteva fotografii memorabile înainte de meci.

Disponibil pe mai multe dimensiuni, inclusiv pentru căței de talie mare, echipamentul permite fiecărui suporter canin să iasă în evidență și să devină o adevărată vedetă în familie sau în parc.

Așa cum tricoul galben ne face văzuți pe teren și în tribune, acum și prietenii noștri necuvântători pot purta cu mândrie culorile României!”, a transmis Federația.

99 de lei costă un tricou „tricolor” pentru căței

