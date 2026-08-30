Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) se va despărți de formația roș-albastră. Cu ce echipă ar urma să semneze, mai jos.

se va despărți de formația roș-albastră. Cu ce echipă ar urma să semneze, mai jos. Finanțatorul a vorbit și despre viitorul fundașului Valentin Crețu (37 de ani).

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Înaintea meciului cu UTA Arad de astăzi, Florin Tănase și Valentin Crețu au fost excluși din lot din motive de indiscipline, iar acum Gigi Becali a anunțat despărțirea de cei doi.

Gigi Becali, despre Tănase: „Pleacă în Cipru”

Gigi Becali a anunțat că Florin Tănase se va despărți de FCSB și va semna cu o echipă din Cipru. Ar fi vorba de campioana Omonia Nicosia, care va evolua în grupa principală din Europa League, conform fanatik.ro.

„Tănase pleacă în Cipru. Am convenție cu el că pleacă atunci când vrea. Iar cu Crețu, pe motive de indisciplină.

Tănase a zis că are o echipă din Cipru. Pentru că așa e convenția, du-te tată, dacă e. Bine, și în contract are el această prevedere că poate pleca oricând”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

În Europa League, Omonia Nicosia va juca cu Benfica (A), Juventus (D), Celtic (A), Rennes (D), Celta Vigo (A), Celje (D), Beșiktaș (A) și N.E.C. (D).

Florin Tănase se află la a doua experiență la FCSB. A jucat prima dată pentru roș-albaștri în perioada 2016-2022 și a revenit la echipă în 2024, după despărțirea de Al-Okhdood.

În tricoul celor de la FCSB, Tănase a jucat 329 de meciuri, în care a marcat 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive.

A câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă a României și a ajuns până în optimile Europa League în sezonul 2024/2025.

Gigi Becali, despre Crețu: „De ce credeți că i-am făcut contractul doar pe o jumătate de an?”

Întrebat dacă și Valentin Crețu va pleca de la FCSB, Gigi Becali a răspuns:

„Păi, de ce credeți că i-am făcut contractul doar pe o jumătate de an? Eu i-am zis: «Pentru că vociferezi!» Iar el: «Nu, nea Gigi, că sunt cuminte». Apoi i-am zis: «Tu și la antrenamente faci numai cutare, înjuri, strigi, urli».

Și s-a luat de străini. Omul ăla vine să mănânce o pâine într-o țară străină. Că e din Africa, de unde e, mănâncă o pâine”, a mai spus Becali.

252 de meciuri a jucat Valentin Crețu pentru FCSB. A marcat un gol și a oferit 22 de pase decisive. Se află la echipă din 2019

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