Ce a promis Tavi Popescu Mesajul transmis de fotbalist după scandalul izbucnit înaintea plecării în Grecia

Florin Vulturar, impresarul lui Octavian Popescu (23 de ani), a vorbit despre situația fotbalistului după împrumutul de la FCSB la Levadiakos.

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Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA de pe 30 august, scor 1-3. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

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Florin Vulturar, despre Octavian Popescu: „ Mi-a promis că n-o să mai aibă niciun fel de problemă”

Impresarul a explicat că a discutat îndelung cu fotbalistul și că acesta i-a transmis că își dorește un nou început la Levadiakos.

„Am vorbit mult cu el. Nu știu în interiorul lui cum a simțit, că nu pot să zic eu asta, dar am vorbit foarte mult cu el.

S-a liniștit, a înțeles că trebuie să-și dea un restart din toate punctele de vedere și mi-a promis că n-o să mai aibă niciun fel de problemă extra-sportivă.

A spus că o să se concentreze și o să demonstreze că e un jucător de valoare care poate să joace într-un campionat ca acela al Greciei fără niciun fel de problemă”, a spus Vulturar.

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La Levadiakos, Popescu va lucra din nou cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii, antrenorii pe care i-a avut și la FCSB. Mijlocașul a ajuns în Grecia sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Înaintea transferului, Octavian Popescu și-a prelungit înțelegerea cu FCSB.

„Asta dă dovadă că dânsul (n.r. - Gigi Becali) are mare încredere în el”, a spus Vulturar, care consideră că perioada petrecută în Grecia îl poate ajuta pe Popescu să revină la forma dorită.

Octavian Popescu a disputat 234 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive.

Ce este gazul ilariant

Gazul ilariant nu este ilegal în România. Nici deținerea, nici comercializarea și nici consumul nu sunt incriminate de lege. De asta a devenit în ultima vreme o variantă tot mai folosită de sportivi, inclusiv a fotbaliștilor cu nume mare.

Gazul ilariant, cunoscut chimic sub numele de protoxid de azot sau oxid nitros, este un gaz incolor, inodor și cu un gust ușor dulceag, care provoacă stări de euforie, relaxare și râs incontrolabil atunci când este inhalat. Este foarte folosit în medicină ca sedativ și analgezic, pentru calmarea durerii, în timpul procedurilor stomatologice.

El provoacă dependență, iar utilizarea lui în exces aduce probleme grave fiindcă provoacă lipsă de oxigen la nivelul creierului, care de cele mai multe ori duce la tulburări psihice. Este folosit des la petreceri din lumea mondenă.

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