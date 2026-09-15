Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
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Superliga

Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 17:54
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 18:18
  • Astăzi, Prosport a publicat un articol în care adresa FCSB-ului întrebări ce sugerau în mod clar că Octavian Popescu a consumat gaz ilariant.
  • Din informațiile GOLAZO.ro, cazul se confirmă și Octavian Popescu a fost, înaintea meciului cu UTA, protagonistul unor scene șocante.
  • Toate detaliile uluitoare, mai jos în articol. 
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„Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și apoi îndepărtat din acest motiv?”. Acesta este titlul unui articol publicat astăzi de site-ul prosport.ro, sub semnătura jurnaliștilor Gabriel Berceanu și Daniel Nazare.

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Tavi Popescu, scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia

Articolul oferă o perspectivă șocantă despre ceea ce s-ar fi întâmplat de fapt cu Octavian Popescu înaintea meciului cu UTA, când el a dispărut subit, iar motivația celor din club a fost că fotbalistul a acuzat dureri de cap și frisoane.

Sub forma unor întrebări publice, adresate celor de la FCSB, articolul în cauză lăsa clar să se înțeleagă că Tavi Popescu ar fi consumat în exces gaz ilariant în propria locuință.

Câteva dintre întrebările lansate azi de Prosport:

1. Este adevărat că, din apartamentul său, Tavi Popescu nu a răspuns apelurilor telefonice ale lui Mihai Stoica și ale părinților înaintea partidei cu UTA, ajungându-se ca o echipă de intervenție să intervină cu forța asupra ușii apartamentului?

2. Este adevărat că Tavi Popescu a fost găsit sub influența gazului ilariant și, cu încă un individ în apartament, înconjurat de elemente care duceau spre concluzia unui consum prelungit?

3. Este adevărat că Tavi Popescu a fost dus pentru scurt timp, câteva ore potrivit unor informații, inclusiv la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. dr. Alexandru Obregia” în urma acestui presupus episod?

Din informațiile obține de GOLAZO.ro, cazul se confirmă. Ba chiar e mult mai grav, prin scenele care l-au avut în prim-plan pe fotbalistul FCSB!

Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Un echipaj al Poliției și unul de la Pompieri au mers acasă la Popescu, jucătorul nu a răspuns, așa că au fost nevoiți să spargă ușa pentru a a intra!

Acolo, Tavi Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant și ascultau manele. Conform martorilor prezenți, în locuință ar fi fost „baxuri de baloane cu gaz ilariant”. 

Cei care au văzut scenele au povestit că Tavi Popescu nu ar fi fost cooperant cu polițiștii și prezenta o evidentă stare de euforie, iar ulterior ar fi deveni chiar recalcitrant și agresiv verbal la adresa celor veniți la el acasă. Tocmai din acest motiv a fost luat pe sus pe polițiști, care l-au pus la dispoziția medicilor de pe o ambulanță, pentru a fi dus la Spitalul Obregia.

Popescu a lipsit de la meciul cu UTA, care s-a jucat pe 30 august, după care clubul FCSB a decis să nu facă publice problemele fotbalistului, iar Mihai Stoica i-a dat zile libere pentru a merge la părinți, așa cum a explicat în spațiul public.

Ulterior, în regim de urgență, Becali a acceptat să-l împrumute pe Popescu în Grecia, la Levadiakos, unde antrenori sunt Charalambous și Pintilii, iar printre jucători, foștii colegi de-ai lui Tavi: Șut și Pantea.

Gazul ilariant nu este ilegal în România. Nici deținerea, nici comercializarea și nici consumul nu sunt incriminate de lege. De asta a devenit în ultima vreme o variantă tot mai folosită de sportivi, inclusiv a fotbaliștilor cu nume mare.

Gazul ilariant, cunoscut chimic sub numele de protoxid de azot sau oxid nitros, este un gaz incolor, inodor și cu un gust ușor dulceag, care provoacă stări de euforie, relaxare și râs incontrolabil atunci când este inhalat. Este foarte folosit în medicină ca sedativ și analgezic, pentru calmarea durerii, în timpul procedurilor stomatologice.

În amestec cu oxigenul, sub denumirea de Entonox, se folosește adesea pentru a reduce durerea și anxietatea în timpul travaliului și al nașterii.

El provoacă dependență, iar utilizarea lui în exces aduce probleme grave fiindcă provoacă lipsă de oxigen la nivelul creierului, care de cele mai multe ori duce la tulburări psihice. Este folosit des la petreceri din lumea mondenă.

Fostul fotbalist al Rapidului, Boupendza, a fost victima gazului ilariant. După ce l-a consumat în exces, aflându-se în apartamentul său de la etajul 11 al unui complex din China, s-a aruncat peste balustradă și contactul cu solul i-a fost fatal.

În presa din Franța au circulat informații că inclusiv PSG ar fi renunțat în această vară la un fotbalist, motivul fiind dependența de gaz ilariant. Numele lui: Barcola, 24 de ani, vândut la Liverpool pentru peste 120 de milioane de euro.

Deținerea și utilizarea gazului ilariant în scop recreațional sunt interzise prin lege în Marea Britanie.

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Octavian Popescu fcsb gaz ilariant politie pompieri Spitalul Obregia
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