Evoluțiile lui Kimi Antonelli (20 de ani) l-au impresionat pe Nico Rosberg (41 de ani), campion mondial în 2016. Acesta a făcut o comparație spectaculoasă cu Michael Schumacher.

Rosberg vede în tânărul italian de la Mercedes o constanță demnă de marele campion, însă îl consideră în continuare pe Max Verstappen (29 de ani) cel mai bun pilot din competiție.

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Nico Rosberg s-a declarat impresionat de progresul lui de Antonelli în sezonul 2026.

Germanul, care a câștigat titlul mondial în urmă cu zece ani, a remarcat contrastul dintre dificultățile întâmpinate de italian în primul său sezon în Formula 1 și nivelul arătat în actuala stagiune.

„Antonelli, la nivelul lui Michael Schumacher”

„Este un fenomen”, a fost una dintre caracterizările folosite de Rosberg.

Fostul campion a mers chiar mai departe și a descris, la Sky Sport, prestațiile tânărului pilot drept unele de nivel mondial, comparabile cu cele ale lui Michael Schumacher:

„A fost cel mai puternic pilot în 2026. După anul trecut, când a avut foarte multe probleme, nimeni nu s-ar fi gândit că va pilota într-un mod atât de impresionant. Este singurul care se află în mod constant în frunte”.

Antonelli este de clasă mondială și pilotează la nivelul lui Michael Schumacher Nico Rosberg

Rosberg îl consideră în continuare, însă, pe Max Verstappen cel mai bun pilot din Formula 1.

„Max rămâne cel mai bun pilot din Formula 1. De îndată ce are o mașină care îi oferă o șansă mai mult sau mai puțin reală de a câștiga și de a domina, reușește să facă acest lucru”, a spus fostul pilot german, conform as.com.

Antonelli, aproape de primul titlu mondial în F1

Antonelli a ajuns în Formula 1 în 2025, la numai 18 ani, preluând unul dintre cele mai dificile locuri de pe grilă: monopostul Mercedes rămas liber după plecarea lui Lewis Hamilton la Ferrari.

Primul sezon a venit cu provocări, inclusiv accidente, dificultăți în calificări și probleme de fiabilitate.

În 2026, italianul a făcut însă un pas important înainte, transformându-se într-unul dintre principalii protagoniști ai campionatului.

Unul dintre cele mai importante repere ale ascensiunii sale a fost Marele Premiu al Italiei, disputat la Monza pe 6 septembrie. Antonelli a plecat de pe locul 19 și a câștigat cursa, în fața coechipierului George Russell și a lui Max Verstappen, într-o revenire care a atras noi comparații cu Schumacher.

Antonelli conduce clasamentul mondial, cu un avans de 102 puncte față de George Russell, coechipierul său de la Mercedes.

Michael Schumacher a câștigat șapte titluri mondiale, cinci dintre ele consecutive cu Ferrari, între 2000 și 2004.

Antonelli e aproape de primul titlu mondial, pe care-l poate cuceri chiar în Marele Premiu al Statelor Unite.

Cu șase curse rămase și maximum 150 de puncte disponibile, Antonelli are prima șansă matematică de a închide lupta pentru titlu la Austin, pe 25 octombrie.

Pentru asta, italianul trebuie să câștige, iar rezultatele lui George Russell și Lewis Hamilton să îi fie favorabile.

Dacă va câștiga campionatul, Antonelli va deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 și primul italian care cucerește titlul după Alberto Ascari, în 1953.

Programul ultimelor șase curse din sezonul 2026:

25 octombrie : Marele Premiu al Statelor Unite, Austin - 22:00

: Marele Premiu al Statelor Unite, Austin - 22:00 1 noiembrie : Marele Premiu al Mexicului, Mexico City - 22:00

: Marele Premiu al Mexicului, Mexico City - 22:00 8 noiembrie : Marele Premiu de la São Paulo - 19:00

: Marele Premiu de la São Paulo - 19:00 22 noiembrie : Marele Premiu din Las Vegas - 06:00

: Marele Premiu din Las Vegas - 06:00 29 noiembrie : Marele Premiu al Qatarului - 18:00

: Marele Premiu al Qatarului - 18:00 6 decembrie: Marele Premiu din Abu Dhabi - 15:00

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