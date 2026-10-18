Momente de groază înaintea unui meci Atenție, imagini cu impact emoțional! Un militar a căzut de la înălțime în timpul unei demonstrații pe stadion
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Momente de groază înaintea unui meci Atenție, imagini cu impact emoțional! Un militar a căzut de la înălțime în timpul unei demonstrații pe stadion

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 11:28
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 11:36
  • Un eveniment dedicat militarilor și veteranilor s-a transformat într-un moment dramatic înaintea partidei de fotbal american dintre UTSA Roadrunners și Navy Midshipmen.
  • Un militar a căzut pe teren în timp ce cobora în rapel de la structura superioară a stadionului Alamodome din San Antonio, Texas. A fost transportat imediat la spital.
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Incidentul s-a produs sâmbătă seară, înaintea fluierului de start al confruntării din campionatul universitar american.

Patru militari urmau să coboare pe teren folosind corzi, în cadrul ceremoniei organizate cu ocazia evenimentului „Salute to Armed Forces and Veterans”, dedicat forțelor armate, veteranilor și familiilor acestora.

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Coborâre în rapel încheiată dramatic

Potrivit publicației San Antonio Express-News, la jumătatea traseului, unul dintre militari a început să alunece necontrolat și s-a izbit de suprafața de joc.

Bărbatul a rămas nemișcat, iar personalul medical a intervenit imediat. Salvatorii i-au acordat îngrijiri timp de aproximativ zece minute, înainte de a-l transporta pe targă în afara stadionului.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre gravitatea leziunilor.

ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional

Victima face parte din echipa de rapel care aparține de Detașamentul 2 al Escadrilei a 6-a de Antrenament de Luptă, o unitate a Forțelor Aeriene americane, cu activitate la Joint Base San Antonio-Lackland și Camp Bullis.

Unitatea pregătește specialiști care sprijină trupele terestre prin coordonarea atacurilor aeriene și a loviturilor de artilerie. Antrenamentul include tehnici de coborâre rapidă pe coardă și exerciții de rapel de la înălțime.

Meciul a început cu întârziere. UTSA a câștigat un duel spectaculos

Accidentul a provocat o întârziere de aproximativ zece minute înaintea partidei, care s-a disputat în cele din urmă conform programului, după reorganizarea activităților de dinaintea startului.

Pe teren, UTSA a obținut victoria cu 38-34, după o confruntare spectaculoasă cu Navy, decisă într-un final tensionat. Succesul le-a permis celor de la Roadrunners să își îmbunătățească bilanțul la 6 victorii și o înfrângere în sezonul regulat, scrie sursa citată.

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