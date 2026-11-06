Campionul care nu se oprește La 41 de ani, Lewis Hamilton refuză să tragă linie și vrea să mai scrie istorie cu Ferrari +35 foto
Hamilton se întoarce în weekend în locul în care se simte ca acasă / IMAGO
Formula 1

Campionul care nu se oprește La 41 de ani, Lewis Hamilton refuză să tragă linie și vrea să mai scrie istorie cu Ferrari

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 14:09
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 14:10
  • Britanicul Lewis Hamilton bifează în palmares cel de-al 400-lea Mare Premiu și alte câteva recorduri greu de egalat.
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Lewis Hamilton se pregătește să intre într-un club select al Formulei 1. Duminică, la Marele Premiu de la Sao Paulo, el va lua startul în cursa cu numărul 400 a carierei sale, o performanță care vorbește singură despre longevitatea britanicului într-unul dintre cele mai solicitante sporturi.

La 41 de ani, pilotul de la Ferrari nu pare pregătit să vorbească despre retragere. Rezultatele recente îi oferă motive bune să privească înainte fără teamă.

În Mexic, la precedenta etapă a sezonului, Hamilton a obținut pole position-ul, al 105-lea din carieră, după care a încheiat Marele Premiu pe poziția secundă.

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Interlagos e locul în care a început povestea primului titlu mondial

Faptul că tocmai circuitul din Brazilia găzduiește cursa aniversară are o puternică încărcătură simbolică.

În 2008, la doar 23 de ani, Hamilton devenea campion mondial pentru prima dată, după unul dintre cele mai dramatice finaluri de sezon din istoria Formulei 1.

Pe circuitul Interlagos, britanicul avea nevoie de un rezultat care să-i asigure titlul în fața brazilianului Felipe Massa, câștigătorul cursei. Ploaia apărută în ultimele tururi a complicat calculele. Hamilton a coborât în clasament, iar pentru scurt timp a părut că va pierde titlul în favoarea rivalului de la Ferrari.

În ultimul tur, a reușit o depășire spectaculoasă și a recuperat poziția a cincea, de care avea nevoie pentru a fi campion. A încheiat sezonul cu un singur punct peste Massa, devenind la acel moment cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1!

Iar Interlagos a continuat să rămână unul dintre locurile speciale din cariera sa. Hamilton a mai câștigat aici în 2016, 2018 și 2021, ultimul triumf venind după o cursă spectaculoasă de recuperare, în care a plecat de pe locul 10.

Mai mult, legătura sa cu Brazilia depășește prestațiile sportive. Admirator declarat al lui Ayrton Senna, Hamilton a primit în 2022 cetățenia onorifică braziliană, o recunoaștere a relației speciale cu publicul local.

Galerie foto (35 imagini)

Lewis Hamilton a câștigat MP din Catalunya. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Lewis Hamilton a câștigat MP din Catalunya. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Lewis Hamilton a câștigat MP din Catalunya. Foto - captură Antena 1 (3).jpg Lewis Hamilton a câștigat MP din Catalunya. Foto - captură Antena 1 (4).jpg Lewis Hamilton a câștigat MP din Catalunya. Foto - captură Antena 1 (5).jpg
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400 de curse, 7 titluri și recorduri greu de egalat

Hamilton va deveni al doilea pilot care atinge pragul de 400 de starturi în F1, Fernando Alonso ajungând deja la această performanță.

În schimb, Hamilton are alte cifre greu de depășit:

  • 7 titluri mondiale, record la egalitate cu Michael Schumacher
  • 106 victorii de cursă, record absolut în Formula 1
  • 105 pole position-uri, de asemenea record
  • 209 podiumuri, locul 1 în istoria competiției

Înaintea weekendului brazilian, pilotul de la Ferrari a vorbit despre ce simți atunci când bifezi 400 de starturi, recunoscând că nu și-a imaginat niciodată că va atinge o asemenea bornă.

Îmi amintesc că, la un moment dat, când mă apropiam de 300 de curse, toată lumea spunea: După ce ajungi la 300, nu mai poți câștiga niciodată. Dar eu am câștigat câteva curse și după borna de 300. Așa că obiectivul meu acum este să muncesc pentru a continua să câștig și după cursa cu numărul 400. Lewis Hamilton

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