Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac +41 foto
Virginia Fonseca și Vinicius au atras toate privirile pe Madring (foto: X)
Formula 1

Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 19:11
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 19:24
  • Madridul a avut în această duminică, primul său Mare Premiu de Formula 1 după 45 de ani, iar debutul noului circuit Madring a venit cu un paddock plin de fotbaliști, legende ale sportului, vedete și influenceri.
  • Cursa a fost câștigată de Kimi Antonelli, urmat de Max Verstappen și Lando Norris, dar înainte ca monoposturile să intre pe circuit, atenția s-a mutat inevitabil spre invitații VIP.
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Vinicius și iubita lui, Virginia Fonseca, au oferit imaginile zilei prin outfiturile alese.

Cei doi au ajuns la circuit ținându-se de mână, purtând ținute intens comentate în social media.

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Real Madrid a ocupat paddock-ul

Madring este construit în zona IFEMA–Valdebebas, la mică distanță de centrul de pregătire al lui Real Madrid și la mai puțin de zece minute de stadionul lui Atletico. Ambele cluburi au fost implicate oficial în proiect, iar Real Madrid a devenit Local Event Supporter al cursei.

Iubita lui Vinicius, o influencerița braziliană, a mizat pe o estetică inspirată de motocross, cu abdomenul complet la vedere și o pereche de pantaloni cu decupaje în zona șoldurilor. Piesa centrală este modelul Namilia x NFS Cut Out Moto Pants, cu croială specifică echipamentului moto, dar reinterpretată într-o cheie de modă de podium.

Vini a ales o vestimentație mai relaxată, casual.

Vinicius și Virginia au făcut furori pe Madring (foto: captură X)
Vinicius și Virginia au făcut furori pe Madring (foto: captură X)

Galerie foto (41 imagini)

Jude și Jobe Bellingham (foto: X/@McLarenF1) Jude și Jobe Bellingham (foto: X/@McLarenF1) foto: X/@MercedesAMGF1 Bernardo Silva (foto: X) Sergio Ramos alături de jucători de la Real Madrid (foto: X)
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La circuit au fost fotografiați Florentino Perez, Jose Mourinho, Jude Bellingham, Federico Valverde, Rodrygo, Eder Militao, Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold, Thibaut Courtois și Yan Diomande.

Alături de Jude Bellingham s-a aflat și fratele său, Jobe.

Federico Valverde, Militao și Courtois au fost însoțiți de soții.

Alte apariții de senzație pe Madring au fost David Beckham, Zinedine Zidane, însoțit de soția sa Veronique, Luis Figo, Raul Gonzalez, Iker Casillas sau Steve McManaman.

Mă bucur să văd o cursă aici. Așteptam cu nerăbdare să văd acest nou circuit, care este foarte tehnic. Pentru un fan al F1, acest circuit este fantastic și este minunat să fiu aici, la Madrid. Zinedine Zidane

Prezența lui Beckham a fost una dintre cele mai remarcate. Fostul fotbalist englez a fost invitat de Audi și Visit Qatar și fusese deja văzut în paddock încă de vineri, când s-a întâlnit cu pilotul brazilian Gabriel Bortoleto în garajul Audi.

Nu au lipsit nici vedetele de la Atletico Madrid, în frunte cu Diego Simeone. Koke, Jan Oblak și David Hancko sau fostul atacant al lui Atleti, Fernando Torres, a fost și el prezent.

Simeone a fost fotografiat alături de Lando Norris, în timp ce Oblak și Hancko au avut anterior o întâlnire cu Max Verstappen, schimbând tricouri cu campionul olandez.

Nadal, probabil cel mai mare nume din afara fotbalului. N-a lipsit nici Ion Țiriac

În mijlocul „invaziei” de la Real Madrid și Atletico, un alt nume a atras imediat atenția: Rafael Nadal. Fostul mare campion de tenis a fost fotografiat în paddock.

Prezența sa este cu atât mai firească într-un weekend dominat de Madrid și Real Madrid: Nadal este unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai clubului.

În paddock a fost și omul de afaceri Ion Țiriac.

Ion Țiriac, pe Madring (foto: Imago)
Ion Țiriac, pe Madring (foto: Imago)

Galerie foto (41 imagini)

Jude și Jobe Bellingham (foto: X/@McLarenF1) Jude și Jobe Bellingham (foto: X/@McLarenF1) foto: X/@MercedesAMGF1 Bernardo Silva (foto: X) Sergio Ramos alături de jucători de la Real Madrid (foto: X)
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Familia regală, prezentă pe Madring

Una dintre imaginile oficiale ale zilei i-a reunit pe regele Felipe VI, prințesa Leonor și infanta Sofia cu cei doi mari piloți spanioli, Fernando Alonso și Carlos Sainz.

Regele a sosit la circuit cu aproximativ o oră înainte de startul cursei, însoțit de cele două fiice ale sale. Felipe al VI-lea, Leonor și Sofia au avut acces printr-o intrare diferită de cea folosită de invitații VIP.

După saluturile oficiale obișnuite, Regele Felipe al VI-lea a participat la una dintre cele mai așteptate întâlniri ale zilei: cu Fernando Alonso și Carlos Sainz.

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Real Madrid formula 1 Atletico Madrid VEDETE vinicius Virginia Fonseca Madring
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