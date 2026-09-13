Antonelli, victorie pe Madring Italianul s-a impus în  Marele Premiu al Spaniei » Hamilton a rămas fără frâne și a abandonat +41 foto
Kimi Antonelli/ Foto: IMAGO
Formula 1

Antonelli, victorie pe Madring Italianul s-a impus în Marele Premiu al Spaniei » Hamilton a rămas fără frâne și a abandonat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 18:51
  • Kimi Antonelli (20 de ani), pilot la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Spaniei, pe circuitul Madring.
  • Lewis Hamilton (41 de ani, Ferrari) s-a văzut nevoit să abandoneze cursa după ce a rămas fără frâne.
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Plecat al doilea în cursa desfășurată pe Madring, din capitala Spaniei, Antonelli a obținut a doua victorie consecutivă, după ce câștigase și Marele Premiu al Italiei.

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Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Spaniei

Italianul a profitat de ghinionul lui Lando Norris. Campionul Mondial se afla la conducerea cursei, însă în turul 14, Lance Stroll (Aston Martin) a abandonat cursa, după ce a rămas fără frâne.

Acest lucru a dus la activarea unui Safety Car Virtual. Norris a ratatat momentul de a intra la boxe. A făcut-o abia în turul următor, însă schimbul de pneuri a fost unul extrem de lent.

Britanicul a revenit pe circuit cu un cu un deficit de 13 secunde față de Antonelli. Norris a pornit apoi în urmărirea lui Verstappen și a reușit să se apropie de olandez, fără să-l poată depăși.

Pentru Antonelli a fost a opta victorie din acest sezon. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Lando Norris.

„Îmi pare rău pentru Lando”, a declarat Antonelli la finalul cursei”.

Hamilton a rămas fără frâne!

Lewis Hamilton a fost nevoit să abandoneze prematur în Marele Premiu al Spaniei. Britanicul a rămas fără frâne după doar șase tururi.

„Nu am frâne”, a transmis Hamilton echipei sale, citat de mundodeportivo.com.

Clasament Marele Premiu al Spaniei

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:37:21.641
  2. Max Verstappen (Red Bull) - +4.351
  3. Lando Norris (McLaren) -+5.089
  4. Charles Leclerc (Ferrari) -+29.116s
  5. George Russell (Mercedes) -+29.829
  6. Liam Lawson (Red Bull) - +86.746s
  7. Franco Colapinto (Alpine) - +94.281
  8. Oscar Piastri (McLaren) - +95.839

Clasamentul piloților după cursa de la Madrid

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 292 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 211
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 191
  4. Lando Norris (McLaren) 186
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 167
  6. Max Verstappen (RedBull) 145
  7. Oscar Piastri (McLaren) 120
  8. Isack Hadjar (RedBull) 71
  9. Liam Lawson (RedBull) 59
  10. Pierre Gasly (Alpine) 41

Clasamentul constructorilor din Formula 1

  1. Mercedes 503 puncte
  2. Ferrari 358
  3. McLaren 306
  4. RedBull 230
  5. Racing Bulls 77
  6. Alpine 68
  7. Haas 21
  8. Audi 17
  9. Williams 11
  10. Aston Martin 3
  11. Cadillac 0

FOTO: „Invazie” de vedete pe circuitul Madring

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Galerie foto (41 imagini)

Jude și Jobe Bellingham (foto: X/@McLarenF1) Jude și Jobe Bellingham (foto: X/@McLarenF1) foto: X/@MercedesAMGF1 Bernardo Silva (foto: X) Sergio Ramos alături de jucători de la Real Madrid (foto: X)
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