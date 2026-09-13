Antonelli, victorie pe Madring Italianul s-a impus în Marele Premiu al Spaniei » Hamilton a rămas fără frâne și a abandonat

Kimi Antonelli (20 de ani), pilot la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Spaniei , pe circuitul Madring.

, pe circuitul Madring. Lewis Hamilton (41 de ani, Ferrari) s-a văzut nevoit să abandoneze cursa după ce a rămas fără frâne.

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Plecat al doilea în cursa desfășurată pe Madring, din capitala Spaniei, Antonelli a obținut a doua victorie consecutivă, după ce câștigase și Marele Premiu al Italiei.

Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Spaniei

Italianul a profitat de ghinionul lui Lando Norris. Campionul Mondial se afla la conducerea cursei, însă în turul 14, Lance Stroll (Aston Martin) a abandonat cursa, după ce a rămas fără frâne.

Acest lucru a dus la activarea unui Safety Car Virtual. Norris a ratatat momentul de a intra la boxe. A făcut-o abia în turul următor, însă schimbul de pneuri a fost unul extrem de lent.

When the VSC came in at just the wrong time! 😳



Here is the slow pit stop which ensued, costing Lando Norris the lead in Madrid 🔧#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AZ1ja47Ae0 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Britanicul a revenit pe circuit cu un cu un deficit de 13 secunde față de Antonelli. Norris a pornit apoi în urmărirea lui Verstappen și a reușit să se apropie de olandez, fără să-l poată depăși.

Pentru Antonelli a fost a opta victorie din acest sezon. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Lando Norris.

„Îmi pare rău pentru Lando”, a declarat Antonelli la finalul cursei”.

🎤 "I feel a bit bad for Lando"



Kimi Antonelli made an honourable mention to pole-sitter and early race leader, Lando Norris 👊#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3NYLi7LXmg — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Hamilton a rămas fără frâne!

Lewis Hamilton a fost nevoit să abandoneze prematur în Marele Premiu al Spaniei. Britanicul a rămas fără frâne după doar șase tururi.

„Nu am frâne”, a transmis Hamilton echipei sale, citat de mundodeportivo.com.

Clasament Marele Premiu al Spaniei

Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:37:21.641 Max Verstappen (Red Bull) - +4.351 Lando Norris (McLaren) -+5.089 Charles Leclerc (Ferrari) -+29.116s George Russell (Mercedes) -+29.829 Liam Lawson (Red Bull) - +86.746s Franco Colapinto (Alpine) - +94.281 Oscar Piastri (McLaren) - +95.839

Clasamentul piloților după cursa de la Madrid

Kimi Antonelli (Mercedes) 292 puncte George Russell (Mercedes) 211 Lewis Hamilton (Ferrari) 191 Lando Norris (McLaren) 186 Charles Leclerc (Ferrari) 167 Max Verstappen (RedBull) 145 Oscar Piastri (McLaren) 120 Isack Hadjar (RedBull) 71 Liam Lawson (RedBull) 59 Pierre Gasly (Alpine) 41

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes 503 puncte Ferrari 358 McLaren 306 RedBull 230 Racing Bulls 77 Alpine 68 Haas 21 Audi 17 Williams 11 Aston Martin 3 Cadillac 0

FOTO: „Invazie” de vedete pe circuitul Madring

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