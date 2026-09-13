Antonelli, victorie pe Madring Italianul s-a impus în Marele Premiu al Spaniei » Hamilton a rămas fără frâne și a abandonat

- Kimi Antonelli (20 de ani), pilot la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Spaniei, pe circuitul Madring.
- Lewis Hamilton (41 de ani, Ferrari) s-a văzut nevoit să abandoneze cursa după ce a rămas fără frâne.
Plecat al doilea în cursa desfășurată pe Madring, din capitala Spaniei, Antonelli a obținut a doua victorie consecutivă, după ce câștigase și Marele Premiu al Italiei.
Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Spaniei
Italianul a profitat de ghinionul lui Lando Norris. Campionul Mondial se afla la conducerea cursei, însă în turul 14, Lance Stroll (Aston Martin) a abandonat cursa, după ce a rămas fără frâne.
Acest lucru a dus la activarea unui Safety Car Virtual. Norris a ratatat momentul de a intra la boxe. A făcut-o abia în turul următor, însă schimbul de pneuri a fost unul extrem de lent.
Britanicul a revenit pe circuit cu un cu un deficit de 13 secunde față de Antonelli. Norris a pornit apoi în urmărirea lui Verstappen și a reușit să se apropie de olandez, fără să-l poată depăși.
Pentru Antonelli a fost a opta victorie din acest sezon. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Lando Norris.
„Îmi pare rău pentru Lando”, a declarat Antonelli la finalul cursei”.
Hamilton a rămas fără frâne!
Lewis Hamilton a fost nevoit să abandoneze prematur în Marele Premiu al Spaniei. Britanicul a rămas fără frâne după doar șase tururi.
„Nu am frâne”, a transmis Hamilton echipei sale, citat de mundodeportivo.com.
Clasament Marele Premiu al Spaniei
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:37:21.641
- Max Verstappen (Red Bull) - +4.351
- Lando Norris (McLaren) -+5.089
- Charles Leclerc (Ferrari) -+29.116s
- George Russell (Mercedes) -+29.829
- Liam Lawson (Red Bull) - +86.746s
- Franco Colapinto (Alpine) - +94.281
- Oscar Piastri (McLaren) - +95.839
Clasamentul piloților după cursa de la Madrid
- Kimi Antonelli (Mercedes) 292 puncte
- George Russell (Mercedes) 211
- Lewis Hamilton (Ferrari) 191
- Lando Norris (McLaren) 186
- Charles Leclerc (Ferrari) 167
- Max Verstappen (RedBull) 145
- Oscar Piastri (McLaren) 120
- Isack Hadjar (RedBull) 71
- Liam Lawson (RedBull) 59
- Pierre Gasly (Alpine) 41
Clasamentul constructorilor din Formula 1
- Mercedes 503 puncte
- Ferrari 358
- McLaren 306
- RedBull 230
- Racing Bulls 77
- Alpine 68
- Haas 21
- Audi 17
- Williams 11
- Aston Martin 3
- Cadillac 0