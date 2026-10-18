Se pregătește revoluția FOTO+VIDEO. Cartonașele arbitrilor ar putea fi înlocuite. Se fac deja teste. Ce problemă a apărut

Arbitrii ar putea rămâne în viitorul apropiat fără tradiționalele cartonașe din carton sau plastic.

Sistemul testat la un meci din Cupa Uruguayului. Ce poate oferi în plus noul sistem. Ce problemă are!

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Istvan Kovacs a eliminat doi jucători în numai patru minute la ultimul său meci de campionat, Oțelul - Csikszereda 1-1.

Ambele cartonașe roșii împotriva oaspeților: Vukovic (73), Kukovec (77).

Cartonașe pe tabletă: se luminează în galben sau roșu

În viitorul apropiat, și el, și toți ceilalți arbitri vor renunța foarte probabil la aceste cartonașe din carton sau plastic, galbene și roșii.

Vor folosi altceva în locul lor. Se testează deja în fotbal.

Într-o perioadă în care tehnologia face tot mai mulți și tot mai rapizi pași în lumea întreagă, inclusiv în sport, arbitrii nu vor mai avea în buzunar tradiționalele cartonașe.

În Cupa Uruguayului, la meciul Nacional - Rentistas 3-0, arbitrul Eduardo Varela a purtat o mică tabletă, potrivit presei de la Montevideo.

Când voia să arate „galben”, se aprindea în această culoare. La fel, la eliminare. Și „centralul” sud-american a dat și galben, și roșu în această partidă.

Dezavantaj, dar și avantaje la noua tabletă a arbitrilor

A apărut însă o problemă la noul sistem. Cartonașele, mai ales cel roșu, nu se văd foarte bine din toate unghiurile.

„Am făcut mai multe teste. Iluminarea nu e perfectă”, s-a plâns Marcelo de Leon, directorul Comisiei Arbitrilor.

🟨🟥 Goodbye to yellow and red cards? In Uruguay, referee Eduardo Varela used an electronic device instead of traditional cards in the match between Nacional and Rentistas, which took place on 15 October in the eighth round of the AUF Cup. #Tactique #Football #Arbitration https://t.co/EwXERoHAMq — Tactique (@TactiqueR) October 16, 2026

Tableta are totuși și avantaje. Arbitrii nu mai trebuie să scrie nimic cu pixul sau creionul, nici jucătorii care primesc cartonașe, nici înlocuirile, nici marcatorii golurilor. Totul apare pe tabletă.

Iar jurnaliștii ar putea primi și ei automat ceea ce se înregistrează în timpul meciurilor pe tabletele „centralilor”.

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