Se pregătește revoluția FOTO+VIDEO. Cartonașele arbitrilor ar putea fi înlocuite. Se fac deja teste. Ce problemă a apărut +5 foto
Istvan Kovacs a arătat două cartonașe roșii la Oțelul - Csikszereda 1-1. Foto: Sport Pictures
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Se pregătește revoluția FOTO+VIDEO. Cartonașele arbitrilor ar putea fi înlocuite. Se fac deja teste. Ce problemă a apărut

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 15:35
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 15:39
  • Arbitrii ar putea rămâne în viitorul apropiat fără tradiționalele cartonașe din carton sau plastic. 
  • Sistemul testat la un meci din Cupa Uruguayului. Ce poate oferi în plus noul sistem. Ce problemă are!
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Istvan Kovacs a eliminat doi jucători în numai patru minute la ultimul său meci de campionat, Oțelul - Csikszereda 1-1.

Ambele cartonașe roșii împotriva oaspeților: Vukovic (73), Kukovec (77).

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Cartonașe pe tabletă: se luminează în galben sau roșu

În viitorul apropiat, și el, și toți ceilalți arbitri vor renunța foarte probabil la aceste cartonașe din carton sau plastic, galbene și roșii.

Vor folosi altceva în locul lor. Se testează deja în fotbal.

Într-o perioadă în care tehnologia face tot mai mulți și tot mai rapizi pași în lumea întreagă, inclusiv în sport, arbitrii nu vor mai avea în buzunar tradiționalele cartonașe.

În Cupa Uruguayului, la meciul Nacional - Rentistas 3-0, arbitrul Eduardo Varela a purtat o mică tabletă, potrivit presei de la Montevideo.

Cartonașe pe tabletă. Noul sistem, testat în Cupa Uruguayului
Cartonașe pe tabletă. Noul sistem, testat în Cupa Uruguayului

Galerie foto (5 imagini)

Cartonașe pe tabletă. Noul sistem, testat în Cupa Uruguayului. Foto: capturi video Cartonașe pe tabletă. Noul sistem, testat în Cupa Uruguayului Cartonașe pe tabletă. Noul sistem, testat în Cupa Uruguayului Cartonașe pe tabletă. Noul sistem, testat în Cupa Uruguayului Cartonașe pe tabletă. Noul sistem, testat în Cupa Uruguayului
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Când voia să arate „galben”, se aprindea în această culoare. La fel, la eliminare. Și „centralul” sud-american a dat și galben, și roșu în această partidă.

Dezavantaj, dar și avantaje la noua tabletă a arbitrilor

A apărut însă o problemă la noul sistem. Cartonașele, mai ales cel roșu, nu se văd foarte bine din toate unghiurile.

„Am făcut mai multe teste. Iluminarea nu e perfectă”, s-a plâns Marcelo de Leon, directorul Comisiei Arbitrilor.

Tableta are totuși și avantaje. Arbitrii nu mai trebuie să scrie nimic cu pixul sau creionul, nici jucătorii care primesc cartonașe, nici înlocuirile, nici marcatorii golurilor. Totul apare pe tabletă.

Iar jurnaliștii ar putea primi și ei automat ceea ce se înregistrează în timpul meciurilor pe tabletele „centralilor”.

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