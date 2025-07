Presa din Germania a pus la zid naționala de fotbal feminin a Spaniei, după sărbătoarea din fața stadionului Letzigrund din Zurich.

Spania va juca în premieră finala Campionatului European feminin, duminică (ora 19:00, TVR Sport, contra Angliei), după ce a învins Germania, scor 1-0, pentru prima dată în istoria în istoria sa.

Citește și A murit Hulk Hogan Legendarul luptător de wrestling a decedat la 71 de ani Citește mai mult A murit Hulk Hogan Legendarul luptător de wrestling a decedat la 71 de ani

Presa din Germania a pus la zid naționala Spaniei

Publicația germană Bild a criticat sărbătoarea „Furiei Roja”, care a avut loc în fața stadionului Letzigrund din Zurich.

Concret, jucătoarele naționalei Spaniei au început să cânte, să bată în tobe, și să danseze lângă autocarul Germaniei, în timp ce adversarele erau vizibil afectate după eșecul suferit.

„Este oare demn de o campioană mondială? Jucătoarele echipei naționale a Germaniei (DFB) stau în autocarul echipei în fața stadionului Letzigrund din Zurich, abătute și plângând după ce au pierdut semifinala Campionatului European, când jucătoarele spaniole scot o tobă și dau startul unei petreceri nebunești.

Bătănd în tobe, țipând și cântând, învingătoarele dansează pe lângă autocarul echipei germane! Lipsite de tact, degradante și nedrepte. Sunt atât de gălăgioase încât titanul DFB, Ann-Katrin Berger (34), nu poate fi auzită în timpul unui interviu pe stadion”, a scris Bild.

Aitana Bonmati, decisivă pentru Spania

„Balonul de Aur” al ultimilor doi ani în fotbalul feminin a adus victoria naționalei sale, cu un gol marcat în reprizele de prelungiri ale partidei.

„Noi, jucătoarele, analiștii și antrenorul portarilor am studiat situația și am ajuns la concluzia că, uneori, colțul scurt rămâne liber. Nu am ezitat nicio secundă, am pus mingea-n plasă”, a declarat Aitana Bonmati, mijlocaș Spania, pentru TVE.

13,5 kilometri a alergat Aitana Bonmati în cele 120 de minute la 1-0 cu Germania

VIDEO. Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport